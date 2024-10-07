Cem Yılmaz, Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan çekişmesinde tarafını belli etti

07 Ekim 2024 07:17 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 07:18

Cem Yılmaz, Türk sinemasının birbiriyle kavgalı iki usta yönetmeni Nuri Bilge Ceylah ve Zeki Demirkubuz çekişmesinde tarafını belli etti. İkili arasındaki gerginliği onaylamadığını söyleyen Cem Yılmaz "Tarafımız belli olsun" diyerek beğendiği yönetmeni açıkladı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sinema dünyasının kavgalı iki büyük yönetmeninden kimi beğendiğini ilk kez açıkladı. Eski dost oldukları bilinen ve araları bir kavgayla bozulan Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında kimi tercih ettiğini söyledi

Cem Yılmaz, Fatih Altaylı'nın katıldığı YouTube programında Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında yaşanan polemiğe ilişkin, "Gerginliği tasvip etmiyorum ama tarafımız belli olsun, Zeki Demirkubuz" dedi. Yılmaz iki isim arasındaki gerginliği tasvip etmediğini de sözlerine ekledi.





Zeki Demirkubuz