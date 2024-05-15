Cem Yılmaz’a alkol yasağı! Ticaret Bakanlığı devreye girdi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
15 May 2024 09:58 - Güncelleme : 15 May 2024 09:58
Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz’a sosyal medya hesabından örtülü alkol reklamı yaptığı iddiasıyla Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ceza verdi.
Komedyen Cem Yılmaz'a sosyal medya hesabında görüntü ve imalar kullanılarak yasak olmasına rağmen alkollü içecek ürünlerinin reklamını gerçekleştirdiği için ceza kesildi.
CEM YILMAZ'A ALKOL YASAĞI
Sabah’ın haberine göre; sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım yüzünden Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ünlü komedyene ceza kesti. Yapılan incelemede Yılmaz paylaşımlarında alkollü içecek ürünlerini paylaştığını tespit ederek ceza kesti ve reklamları durdurma cezası verildi.
Kaynak: TGRT Haber