Cem Yılmaz’a alkol yasağı! Ticaret Bakanlığı devreye girdi

15 May 2024 09:58 - Güncelleme : 15 May 2024 09:58

Komedyen Cem Yılmaz'a sosyal medya hesabında görüntü ve imalar kullanılarak yasak olmasına rağmen alkollü içecek ürünlerinin reklamını gerçekleştirdiği için ceza kesildi.

CEM YILMAZ'A ALKOL YASAĞI

Sabah’ın haberine göre; sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım yüzünden Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ünlü komedyene ceza kesti. Yapılan incelemede Yılmaz paylaşımlarında alkollü içecek ürünlerini paylaştığını tespit ederek ceza kesti ve reklamları durdurma cezası verildi.