Cem Yılmaz'dan acı paylaşım! Usta oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

30 May 2024 14:46 - Güncelleme : 30 May 2024 14:59

Aldatmak dizisinde rol alan Mustafa Uğurlu'nun kendisi gibi oyuncu abisi Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

ACI HABERİ CEM YILMAZ DUYURDU

Cem Yılmaz sosyal medya hesabından " Çocukluk arkadaşlarım Tamer kardeşimin ve Tuna abimin dayısı Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun... Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim.. Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun." dedi.