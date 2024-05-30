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Cem Yılmaz'dan acı paylaşım! Usta oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
30 May 2024 14:46 - Güncelleme : 30 May 2024 14:59
Cem Yılmaz&#039;dan acı paylaşım! Usta oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. Acı haberi usta oyuncu Cem Yılmaz duyurdu.

Aldatmak dizisinde rol alan Mustafa Uğurlu'nun kendisi gibi oyuncu abisi Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti 

ACI HABERİ CEM YILMAZ DUYURDU 

Cem Yılmaz sosyal medya hesabından " Çocukluk arkadaşlarım Tamer kardeşimin ve Tuna abimin dayısı Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun... Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim.. Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun." dedi. 

Cem Yılmaz'dan acı paylaşım! Usta oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti - 1. Resim

Cem Yılmaz'dan acı paylaşım! Usta oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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