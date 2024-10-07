Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'ya "Minimalist" göndermesi

07 Ekim 2024 14:23 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 14:23

Serenay Sarıkaya'nın evini paylaşmasının ardından sosyal medyada ünlü oyuncuya yorum yağdı. Sadece mutfağına 2 milyon TL harcayan Serenay Sarıkaya'ya eski sevgilisi Cem Yılmaz'dan "Minimalist" göndermesi geldi.

Serenay Sarıkaya​, evinin kapılarını ilk kez bir dergi için açtı. Evi hakkında röportaj veren Serenay Sarıkaya, "Kullanmıyorsam sadece dekorasyon olsun diye bir şeyler veya objeler koymaktan hoşlanmıyorum. Evimin sade, basit, neredeyse boş olması gerekiyor” dedi. Serenay Sarıkaya ile bir dönem aşk yaşayan Cem Yılmaz​ ise “Minimalist” göndermesinde bulundu.

CEM YILMAZ'DAN SERENAY SARIKAYA GÖNDERMESİ

Serenay Sarıkaya ile bir süre aşk yaşayan Cem Yılmaz’ın çoğu paylaşımlarının eski aşkı Serenay Sarıkaya’ya gönderme olarak yorumlanıyor. Serenay Sarıkaya'nın ev​ paylaşımlarının hemen ardından "minimalist" vurgusu yağan Cem Yılmaz'ın ünlü oyuncuya göndermede bulunduğu öne sürüldü.

Serenay Sarıkaya'nın evi için atılan magazin başlıklarına atıfta bulunan Cem Yılmaz, "Kulisi ile göz doldurdu" notuyla kulisini paylaştı. Serenay Sarıkaya'nın röportajında vurgusunu yaptığı Minimalist vurgusuna da vurgu yapan Yılmaz, "Her zaman minimal" ifadesini kullandı.