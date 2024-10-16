Cem Yılmaz'ın çocukluk görüntüleri ortaya çıktı! Herkes hayranlıkla izledi

16 Ekim 2024 09:20 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 09:21

Cem Yılmaz'ın 1985 yılına ait bir videosu ortaya çıktı. Sosyal medyada ilgi gören videoda Cem Yılmaz'ın kavga sahnesini nasıl oynadığı görüldü. Cem Yılmaz'ın o yaştaki mizah anlayışına da beğeni yağdı.

Son günlerde Erşan Kuneri​ ile gündemde olan Cem Yılmaz​'ın çocukluk anlarına ait yayınlanan videoda da büyük ilgi gördü. Bir arkadaşıyla dövüş sahnesini oynayan Cem Yılmaz'ın videosu, "Adam olacak çocuk" notuyla yayınlandı.

CEM YILMAZ'IN YETENEĞİ ÇOCUKLUKTAN BELLİYMİŞ

Cem Yılmaz'ın 1985 yılında çekilmiş videosu ortaya çıktı. Cem Yılmaz küçük bir çocukla amatör dövüş sahnesini ortaya çıkardığı görüldü. Cem Yılmaz'ın performansı herkesi kahkahaya boğarken, yeteneğine ise yorumlar yağdı. Cem Yılmaz'ın mizahı o dönemde de dikkat çekmeyi başarmış.

CEM YILMAZ: ŞIMARIR, DELİLİR

Son olarak Erşan Kuneri ile gündemde olan Cem Yılmaz, aldığı övgüler sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 'Başkası olsa şımarır" diyen Cem Yılmaz, "Sevgili izleyicilerimiz... Çoğu zaman işlerimizi kendimiz için yapıyoruz, özeniyoruz, önce kendimiz bir beğenelim de hele diyoruz. Seyirciyle buluştuktan sonra, meramımızı anlayan, neşeyi, alayı, hüznü paylaşan sizlere, takdirlerini esirmeyen ustalarımıza çok ama çok teşekkür ederim. Başkası bu kadar övgü duysa vallahi şımarır, delirir :) Erşan Kuneri 2 ile ilgili tertemiz duygularını paylaşan her birinizi tek tek kucaklıyorum. Az kimseye nasip olan övgülerle beni ve arkadaşlarımı takdir eden herkese daha güzel işler sözü vererek nice güzellikler diliyorum." ifadelerini kullandı.