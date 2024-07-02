Cemre Baysel ile Alperen Duymaz partner oldu

02 Temmuz 2024 12:14 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 12:14

“Avenida Brasil” dizisinden uyarlanan yeni yapım Hayat Hırsızı dizisinin erkek başrol oyuncusu Alperen Duymaz olurken, kadın başrol oyuncu ise Cemre Baysel oldu. Temmuzda çekimleri başlayacak dizide ayrıca, son olarak Yargı dizisinde seyirci karşısına çıkan değerli oyuncu Zeyno Eracar, dizide Leyla ve Civan’ın çocukluğunda iz bırakan ve kaderlerini değiştiren Güzide Anne rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

CEMRE BAYSEL İLE ALPEREN DUYMAZ PARTNER OLDU

Aybike Ertürk’ün yazdığı dizide Cemre Baysel babasının intikamı almak için üvey annesinin evine yıllar sonra Leylim karakteriyle çalışmaya giden Leyla'yı oynayacak. Dizinin başrol erkek karakteri Civan’la ilgili görüşen başarılı oyuncu Alperen Duymaz, diziyle el sıkıştı.

Yeni anne olan Gonca Vuslateri, Leyla’nın üvey annesi Nur’u oynarken, Cengiz Bozkurt “Tufan” yani Tufo’nun babası Selman karakteriyle ekranda olacak. Hilal Saral’ın kadrosunu titizlikle belirlediği öğrenilen dizinin futbolcu Tufo’nun için Halil İbrahim Ceyhan’la görüşülüyor.