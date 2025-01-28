Cenk Eren neden estetik olduğunu açıkladı! Son halini paylaştı

28 Ocak 2025 11:34 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:34

Şarkıcı Cenk Eren, son dönemde değişimiyle gündem oldu. Yaptırdığı estetik müdahaleyle çok konuşulan Cenk Eren, neden ameliyatını açıklayarak son halini

Şarkıcı Cenk Eren, son zamanlarda yüz gerdirme işlemi yaptırmış ve sosyal medyada gündem olmuştu. 58 yaşındaki Cenk Eren, mimik yapmakta güçlük çekerken, gelen sorulara da sosyal medyadan cevap verdi.

CENK EREN NEDEN ESTETİK OLDU?

Cenk Eren'in estetikli halini gören takipçileri ikiye bölündü. Kimileri "Çok yakışmış" derken, kimileri ise "Bu kadar estetiğe ne gerek var" gibi yorumlar yaptı. Cenk Eren'in yüz gerdirme işlemi sonrası bambaşka birine dönüştüğünü savunan Cenk Eren sürekli gelen eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Cenk Eren yüzünü gerdirmek için bıçak altına yatmış ve estetik operasyon geçirmişti. Bir süredir herhangi bir paylaşım yapmayan Cenk Eren, kendisine estetikle ilgili gelen sorulara toplu olarak cevap verdi. Son görüntüsünü paylaşan Cenk Eren, "Bana dediler ki “Cenk bey neden ameliyat oldunuz” Cevap veriyorum böyle görünmek için. Saygılar sevgiler" notunu düştü.