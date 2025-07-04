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 | Dilek Ulusan

Çeşme'deki yangın yerleşim yerlerine sıçradı! Ünlü ismin sörf okulu kül oldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine de sıçradı. Havadan ve karadan yangına müdahale edilirken, Tarkan ile yaşadığı aşkla adını duyuran Bilge Öztürk'ün sörf okulu da zarar gördü.

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Çeşme'deki yangın yerleşim yerlerine sıçradı! Ünlü ismin sörf okulu kül oldu
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 10:13

'in turistik ilçeleri ve , peş peşe çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle Çeşme'de rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, çevre ilçelerde de paniğe neden oldu. Tedbir amacıyla üç mahalle boşaltılırken, Bilge Öztürk, sörf okulunun kül olduğunu duyurdu.

BİLGE ÖZTÜRK'ÜN SÖRF OKULU KÜL OLDU

Yangından etkilenenler arasında kamuoyunun tanıdığı isimler de yer alıyor. Bir dönem Tarkan'la yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen avukat ve sörf eğitmeni Bilge Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Çeşme'deki sörf okulu yangında tamamen küle döndüğünü duyurdu. Öztürk paylaşımında, "Arkadaşlar çok üzgünüz. Kameralar da yanmadan önceki son görüntüler" ifadelerini kullandı.

Çeşme'deki yangın yerleşim yerlerine sıçradı! Ünlü ismin sörf okulu kül oldu

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda devam eden 3 yangını söndürmek için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yapılan paylaşımda, "Son bir haftada 624 yangından tam 621’ini kontrol altına aldık. Devam eden 3 yangını da gayretle söndüreceğiz. Birlikte yeşerteceğiz. Bu Vatan bizim. Bu mücadele hepimizin." denildi.

Çeşme'deki yangın yerleşim yerlerine sıçradı! Ünlü ismin sörf okulu kül oldu
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