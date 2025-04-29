Cevat Kurtuluş'un eşi olan oyuncu Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

Yeşilçam'ının sevilen oyuncusu Meral Kurtuluş hayatını kaybetti. Oyuncu Cevat Kurtuluş'un eşi olan Meral Kurtuluş 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevat Kurtuluş'un 1992 yılında vefat etmesinin ardından eşi Meral Kurtuluş da 87 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefat haberini ise Film-San Vakfı duyurdu.
Ayşecik filmiyle oyunculuğa adım atan Meral Kurtuluş, 100'den fazla yapımda rol aldı. Meral Kurtuluş'un vefat haberini duyuran Film-San Vakfı; "Oyuncu Meral Kurtuluş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
1935 yılında Kosova'da doğan Meral Kurtuluş, 1950 yılında Türkiye'ye yerleşti. 1959 yılında ise Cevat Kurtuluş ile evlenen Meral Kurtuluş, kariyeri boyunca yaklaşık 100 filmde yardımcı rollerde yer aldı.