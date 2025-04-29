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 | Dilek Ulusan

Cevat Kurtuluş'un eşi olan oyuncu Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

Yeşilçam'ının sevilen oyuncusu Meral Kurtuluş hayatını kaybetti. Oyuncu Cevat Kurtuluş'un eşi olan Meral Kurtuluş 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Cevat Kurtuluş'un eşi olan oyuncu Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 10:11

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevat Kurtuluş'un 1992 yılında vefat etmesinin ardından eşi Meral Kurtuluş da 87 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefat haberini ise Film-San Vakfı duyurdu.

MERAL KURTULUŞ HAYATINI KAYBETTİ

Ayşecik filmiyle oyunculuğa adım atan Meral Kurtuluş, 100'den fazla yapımda rol aldı. Meral Kurtuluş'un vefat haberini duyuran Film-San Vakfı; "Oyuncu Meral Kurtuluş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Cevat Kurtuluş'un eşi olan oyuncu Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

MERAL KURTULUŞ KİMDİR?

1935 yılında Kosova'da doğan Meral Kurtuluş, 1950 yılında Türkiye'ye yerleşti. 1959 yılında ise Cevat Kurtuluş ile evlenen Meral Kurtuluş, kariyeri boyunca yaklaşık 100 filmde yardımcı rollerde yer aldı.

Cevat Kurtuluş'un eşi olan oyuncu Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
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Sıkça Sorulan Sorular

CEVAT KURTULUŞ KİMDİR?
20 Haziran 1922 Ankara doğumlu Cevat Kurtuluş, 1947'de İstanbul'a gelerek filmlerde rol almaya başladı. 1947'de Ferdi Tayfur'un yönettiği Kerim'in Çilesi ile sinemaya başladı. Özellikle mimiklerle beslenen oyunculuğu ile, 1960'lı ve 1970'li yıllarda çok sayıda filmde irili ufaklı roller aldı.
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