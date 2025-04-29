Cevat Kurtuluş'un eşi olan oyuncu Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

CEVAT KURTULUŞ KİMDİR?

20 Haziran 1922 Ankara doğumlu Cevat Kurtuluş, 1947'de İstanbul'a gelerek filmlerde rol almaya başladı. 1947'de Ferdi Tayfur'un yönettiği Kerim'in Çilesi ile sinemaya başladı. Özellikle mimiklerle beslenen oyunculuğu ile, 1960'lı ve 1970'li yıllarda çok sayıda filmde irili ufaklı roller aldı.