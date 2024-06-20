Çevrecilerden ünlü şarkıcının özel jetine boyalı saldırı!

20 Haziran 2024 18:09 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 18:15

İngiltere'de hükümetin fosil yakıt üretimi ve arama lisanslarını sonlandırma taahhüdünü hedefleyen "Just Stop Oil" adlı çevreci grup, protestolarına devam ediyor.

Sabah saat 05.00'te iki aktivist, Londra Stansted Havalimanı'nda bulunan tel örgüleri keserek özel jetlerin park ettiği alana giriş yaptı.

TAYLOR SWİFT'İN UÇAĞINI BOYADILAR!

Aktivistler, konser için ülkeye gelen ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift'in uçağının da bulunduğu bölgede iki özel jete turuncu boya püskürttü.