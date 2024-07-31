Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşandıktan sonra ilk kez buluştu! Melisa ile pozlara ilk yorum Hazal Kaya'dan geldi

31 Temmuz 2024 12:40 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 12:40

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl sonlandırdı. İkilinin boşanmasının ardından ihanet iddiaları gündeme gelirken, iki isim bir araya gelmemeye dikkat çekti. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti uzun bir aradan sonra buluştu ve Bülent Şakrak’ın Melisa ile paylaşımları ise sosyal medyayı salladı.

CEYDA DÜVENCİ İLE BÜLENT ŞAKRAK ÇİFTİ AYLAR SONRA BULUŞTU

Bülent Şakrak boşanmanın ardından ilk kez Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa ile bir araya geldi. Bülent Şakrak'ın 'Kızım Melisa' notuyla paylaştığı kareler büyük beğeni toplarken, ilk yorum ise Hazal Kaya'dan geldi. Kaya, "Ya sizi yerim ha! benim canlarım" notunu düştü.