Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşandıktan sonra ilk kez buluştu! Melisa ile pozlara ilk yorum Hazal Kaya'dan geldi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 12:40 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 12:40
Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci çifti, tek celsede boşanmasıyla sevenlerini şaşırtmıştı. Bülent Şakrak boşanmanın ardından Maviye Sürgün dizisindeki rol arkadaşı Esra Akpınar ile aşk yaşamaya başladı. Haberler sonrası bir araya gelemeyen çiftten Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci'nin ilk eşinden kızı Melisa ile buluşmasına beğeni yağdı.
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl sonlandırdı. İkilinin boşanmasının ardından ihanet iddiaları gündeme gelirken, iki isim bir araya gelmemeye dikkat çekti. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti uzun bir aradan sonra buluştu ve Bülent Şakrak’ın Melisa ile paylaşımları ise sosyal medyayı salladı.
CEYDA DÜVENCİ İLE BÜLENT ŞAKRAK ÇİFTİ AYLAR SONRA BULUŞTU
Bülent Şakrak boşanmanın ardından ilk kez Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa ile bir araya geldi. Bülent Şakrak'ın 'Kızım Melisa' notuyla paylaştığı kareler büyük beğeni toplarken, ilk yorum ise Hazal Kaya'dan geldi. Kaya, "Ya sizi yerim ha! benim canlarım" notunu düştü.
Kaynak: tgrthaber.com