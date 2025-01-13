Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evleniyor mu? Son paylaşım kafaları karıştırdı

13 Ocak 2025 16:36 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 16:36

Bülent Şakrak ile boşandıktan sonra Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlayan oyuncu Ceyda Düvenci, yeni sevgilisiyle paylaşımlarına da hız vermeden devam ediyor. Birlikte Paris'e giden Ceyda Düvenci ve güçlü Mete'nin tatil karelerindeki yüzükleri dikkatlerden kaçmadı.

Ceyda Düvenci​, Bülent Şakrak ile boşandıktan sonra radyocu güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı. Her röportajında mutlu olduğunu dile getiren Ceyda Düvenci, son sosyal medya paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekti. Güçlü Mete ile Paris​'e giden Ceyda Düvenci'nin Evlenme​ teklifi aldığı iddia edildi.

CEYDA DÜVENCİ İLE GÜÇLÜ METE EVLENİYOR MU?

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete, Paris’e gitti. Burada çekilen bir fotoğrafı paylaşan Düvenci, kareye, “Ne güzeldi" notunu düştü. Ceyda Düvenci'nin paylaşımında yüzükler ise dikkatlerden kaçmadı.

İki ismin parmaklarındaki yüzükler dikkat çekerken, Güçlü Mete'nin Ceyda Düvenci'ye evlilik teklifi ettiği iddia edildi. İki ünlü ismin paylaşımına hem oyuncu arkadaşlarından hem de takipçilerinden yorum yağdı.

Evlilikle ilgili sorulara da “Evlilik defterini tamamen kapattınız mı?” sorusuna, “Hayatta hiçbir şeyden tamamen vazgeçmem, her zaman yeniden başlarım,” şeklinde cevap veren Düvenci'nin ve sevgilisinin parmağındaki alyans da dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada bu pozu görenler "Yine mi evleniyorsun Ceyda?", "Ay inşallah yine evlenmiyordur" yorumlarında bulundu.