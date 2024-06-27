Ceyda Düvenci'nin boşanması imajına yansıdı! Takipçilerinden veto yedi

27 Haziran 2024 11:58 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 11:58

Son olarak Saklı Beni dizisinde rol alan Ceyda Düvenci, tatil için rotasını Afrika'ya çevirdi. Sosyal medya hesabından tatil karelerini paylaşan oyuncu, yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

CEYDA DÜVENCİ'NİN YENİ İMAJI BEĞENİLMEDİ

Sunucu ve oyuncu Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali ile Afrika tatiline çıktı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Ceyda Düvenci yeni imajını da paylaştı. Kısa saçlarına Afrika örgüsü yaptıran Düvenci, "Hiç denememiştim saçlarımı böyle… hep merak ediyordum…kısmet bugüneymiş… sonrası, öncesi… 🤣🤣 çılgın tatilin son günleri…" notuyla karelerini paylaştı.

Oyuncunun kareleri takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçileri, "Eski hali daha güzeldi" derken, bazıları ise, "Çok daha dinamik daha enerji dolu bir görünüm olmuş" dedi. Ceyda Düvenci2nin yeni imajına; Pınar Sabancı, Pınar Altuğ Atacan ve Melek Mosso'dan da yorum geldi.