Ceyda Düvenci'nin dağın başındaki taş evini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

18 Aralık 2024 15:22 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 15:23

Boşandıktan sonra bambaşka bir yaşam tercih eden Ceyda Düvenci, Çanakkale'de çocuklarıyla yaşayabileceği bir taş ev satın aldı. Evinin kapılarını ilk kez açan Ceyda Düvenci'nin dağlar arasındaki evi, görenleri kendine hayran bıraktı.

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Son olarak geçtiğimiz sezonda final yapan Sakla Beni dizisinde Filiz karakteriyle yer alan Ceyda Düvenci​, son dönemde fit haliyle gündemde. Bülent Şakrak​'tan boşandıktan sonra tüm yaşam düzenini de değiştirdi. Oğlu ve kızıyla beraber yaşamak için Çanakkale​'de taş ev alan Ceyda Düvenci, evini de dekore ettirdi.

CEYDA DÜVENCİ'NİN EVİNİ GÖRENLER HAYRAN KALDI

Dağların ve yeşilliklerin arasındaki taş evi dekore ettiren Ceyda Düvenci, 3 katlı eviyle beğeni yağmuruna tutuldu. 5 ay önce satın alan ancak bir türlü dekore ettiremediği evinin kapılarını ilk kez açan Düvenci, doğayla iç içe bir yaşam sürecek.

Düvenci, 'Bu evle ilgili başlangıçtan bugüne, o kadar çok hayallerim değişti, yaşayacağım şekil, biçim değişti ki... Kitlenmiştim. 5 aydır netleşmişti hayalim...' ifadelerini kullandı.

Görenlerin hayran kaldığı evde, toprak ve yeşil tonlar hakim şekilde dekore edildi. Oldukça büyük olan açık mutfağa sahip evin doğa manzarası da izleyenleri mest etti.