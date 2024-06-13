Ceyda Düvenci'nin esprisi ortamı gerdi! ÇGHB ekibi tepki gösterdi!

13 Haziran 2024 10:29 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 13:58

Son dönemde Bambaşka Sohbetler programıyla adından söz ettiren Ceyda Düvenci, son olarak ödül törenindeki sözleri nedeniyle tepki çekti. Ödül alan Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi, Düvenci'nin sözleri sonrası sahneden apar topar indi.

CEYDA DÜVENCİ'NİN ESPRİSİ ORTAMI GERDİ

Moonlife dergisinin Kıbrıs'ta gerçekleştirilen ödül töreninde sunuculuk yapan Düvenci, sahneye ödülünü almak için çıkan ÇGHB ekibine, "Ben sadece şunu söyleyeceğim, en az konuşana ödülü vereceğiz" deyince büyük bir sessizlik oldu.

O esnada mikrofonu elinde tutan ekip üyelerinden Atakan Çelik, "O zaman iyi akşamlar diliyorum, sağ olun" diyerek Düvenci'nin sözlerine tepki gösterdi. ekibin tümü tek bir cümle kurmadan mikrofonu elden ele vererek Ceyda Düvenci'ye iade etti.

O anda Ceyda Düvenci, "Aaa bu kadar efektif olacağını bilmiyordum! Hayır olmaz olmaz, şaka yaptım olur mu öyle şey!" diyerek durumu toparlamaya çalışsa da başarılı olamadı. Düvenci'ye sosyal medyadan tepki yağdı.