Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa, Nil Karaibrahimgil ile birlikte konser verecek

14 Kasım 2024 17:05 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 17:42

Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa, 29 Ekim'de annesinin programına katılarak büyük beğeni toplamıştı. Müziğe olan ilgisini her fırsatta dile getiren Melisa, Nil Karaibrahimgil'le birlikte şarkı söyleyecek. Nil Karaibrahimgil ve Melisa'nın prova görüntülerini ise Ceyda Düvenci paylaştı.

Ceyda Düvenci​, kızı Melisa​'nın müziğe olan ilgisini her fırsatta dile getiriyor. Müzik üzerine eğitim alan Melisa, Nil karaibrahimgil'le sahne almaya hazırlanıyor. Sıla ile birlikte de düet yapan Melisa, bu sefer ise Nil Karaibrahimgil ile birlikte sahne alacak.

NİL KARAİBRAHİMGİL, SAHNESİNE MELİSA'YI KONUK EDECEK

Nil Karaibrahimgil ile Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa birlikte sahne alacak. İki isim birlikte Kuzey Yıldızı şarkısını seslendirecek. Birlikte prova yapan iki ismin görüntülerini Ceyda Düvenci paylaştı.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde yarın sahne alacak Nil Karaibrahimgil ve kızı Melisa'yı kayda alan Ceyda Düvenci, "Hayatımın şarkısı Kuzey Yıldızı… Canım @niltakipte Nil’in bu harika eseri hayatımızda daha da anlam kazanacak yarından sonra… YARIN AKŞAM BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ’ NDE KIZIM, MELİSAM İLK KEZ NİL’İN KONSERİNDE SAHNEYE ÇIKIYOR. Birlikte KUZEY YILDIZI’ ını seslendirecekler… Biletler tükenmek üzere… HEPİNİZİ BEKLİYORUZ…" notunu düştü.