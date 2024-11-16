Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa Nil Karaibrahimgil ile sahneye çıktı! Serenay Sarıkaya'dan yorum gecikmedi

16 Kasım 2024 17:48 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 17:48

Ceyda Düvenci'nin 13 yaşındaki kızı Melisa, Nil Karaibrahimgil ile sahneye çıktı. Geçirdiği beyin kanaması sonrası serebral palsi hastası olan Melisa, sempatk tavırlarıyla beğeni topladı. Serenay Sarıkaya'dan da yorum gecikmedi.

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci​'nin 13 yaşındaki kızı Melisa sempatik tavırları ve seslendirdiği şarkılarla sık sık adından söz ettiriyordu. Doğar doğmaz geçirdiği beyin kanaması yüzünden serebral palsi hastası olan Melisa hayalini gerçekleştirdi ve Nil Karaibrahimgil ile sahneye çıktı. Melisa ve Nil Karaibrahimgil'in muhteşem düeti kısa sürede gündem oldu.

Ceyda Düvenci, Nil Karaibrahimgil ile sahne​ alan kızı Melisa ile guru duyduğunu belirterek, "Çok güzel bir geceydi… canım Nil ve şahane müzisyen dostlarına, tüm sahne arklası ekibe, kocaman yürekli seyircilere çok teşekkür ederiz… Melisam ve sevdiklerimizle unutulmaz anlar yaşadık… Size bir sır vereyim mi? Doğduğu gün kızımın yapamayacaklarını saydıklarında hepsini ve daha fazlasını yapacağını biliyordum. İçinizdeki güce inanmaktan vazgeçmeyin. İstersek her şeyi yaparız ❤️🥹 Kızım, seninle gurur duyuyorum " dedi.

SERENAY SARIKAYA'DAN YORUM GECİKMEDİ

Ceyda Düvenci'nin paylaşımına Esra Erol, Serenay Sarıkaya, Deniz Seki, Tanem Sivar ve Ercan Saatçi gibi isimler yorum yaptı. Serenay Sarıkaya, "Melisa inanılmaz güzelsinizz" notunu düştü.