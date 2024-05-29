Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa, Sıla konserinde

29 May 2024 12:16 - Güncelleme : 29 May 2024 12:16

Oyuncu Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa, sıkı bir Sıla Gençoğlu hayranı çıktı. Daha önce ünlü şarkıcının şarkısını seslendirerek büyük beğeni kazanan Melisa, annesi Ceyda Düvenci ile birlikte gittiği Sıla konserinde şarkılara eşlik etti.

MELİSA, SILA KONSERİNDE

Geçtiğimiz aylarda Ceyda Düvenci'nin 13 yaşındaki kızı Melisa, Sıla'ya ait olan 'Zahmet Olmazsa' adlı şarkısını söylemiş ve büyük beğeni toplamıştı. Sahnesinde Melisa'yı gören Sıla; "Melisa hoşgeldin. Bayramın ilk günü hakikatten büyük bir mutlulukla uyandım. 'Zahmet Olmazsa'yı söyleyen harikulade bir ses. O söylediği şarkıyı bana armağan etti, bende sana söylemek istiyorum bu şarkıyı müsaden olursa." şeklinde konuştu. Sıla ve Melisa ünlü şarkıcının konserinde buluştu. Annesi Ceyda Düvenci ile birlikte Sıla'yı dinlemeye giden Melisa, Sıla ile fotoğraf da çektirmeyi ihmal etmedi.

O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Ceyda Düvenci, "Tutkuyla sevmek… Sevmenin hakkını vermek diye bir şey var bence bu hayatta. Biraz zorlar belki birçoğunuzu ama, yaşam koşturmasının içine sıkıştırmaktansa doyasıya tadını çıkartmaktır bu bence… Balköpüğüm kendini bildi bileli müziği sevdi tutkuyla… Hayatının merkezinde hep müzik var. Hayalleri var, dilerim gerçek olur hepsi. Uzun zamandır da Sıla'nın hayranı… Onunla tanışıp yazdığı sözleri vermek istiyordu. Gittiğimiz 2'nci konseriydi Sıla'nın ama bambaşkaydı bizim için… Canım Sıla, çok teşekkür ederiz. Konser muhteşemdi. Seninle kavuşmakta. Ve tabii ki kızımın hayalini gerçekleştirebilmesine sebep olduğun için ayrıca teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.