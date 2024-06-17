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Ceylan Ertem'in 'kurban ibadeti' yorumu tepkilere neden oldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
17 Haziran 2024 10:38 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 10:45
Ceylan Ertem&#039;in &#039;kurban ibadeti&#039; yorumu tepkilere neden oldu

Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, Kurban Bayramı'nda ibadet için hayvanların kesilmesiyle ilgili "Keşke hayvanlar öldürülmese" ve "Can almadan bayram mümkün" şeklinde paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımlar Ertem'e tepki getirdi.

Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, kurban ibadetiyle ilgili sosyal medyada yaptığı bir paylaşım oldukça dikkat çekti. 'Keşke hayvanlar öldürülmese" paylaşımıyla dikkat çekti.

"CAN ALMADAN BAYRAM MÜMKÜN"

Ünlü şarkıcı daha sonra sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımlar yapmayı sürdürdü. "Can almadan bayram mümkün" paylaşımını da sayfasında paylaşan Ertem'e ise sosyal medyada tepki gösterildi.

Ceylan Ertem'in 'kurban ibadeti' yorumu tepkilere neden oldu - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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