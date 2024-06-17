Ceylan Ertem'in 'kurban ibadeti' yorumu tepkilere neden oldu

17 Haziran 2024 10:38 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 10:45

Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, kurban ibadetiyle ilgili sosyal medyada yaptığı bir paylaşım oldukça dikkat çekti. 'Keşke hayvanlar öldürülmese" paylaşımıyla dikkat çekti.

"CAN ALMADAN BAYRAM MÜMKÜN"

Ünlü şarkıcı daha sonra sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımlar yapmayı sürdürdü. "Can almadan bayram mümkün" paylaşımını da sayfasında paylaşan Ertem'e ise sosyal medyada tepki gösterildi.