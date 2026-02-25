Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ceylan estetiğe tövbe etti! Nedeni herkesi şaşırttı

Küçük yaşlardan itibaren şarkıcı olarak sevenlerinin karşısına çıkan Ceylan, zaman zaman ise değişimiyle gündeme geliyor. Yaptırdığı estetik işlemlerle çok konuşulan Ceylan, tövbe etti. Estetiğe veda ettiğini açıklayan Ceylan'ın sebebi ise duyanları bir hayli şaşırttı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ceylan estetiğe tövbe etti! Nedeni herkesi şaşırttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 15:02

Antebin Hamamları, Zeyno ve Ah Gönlüm gibi şarkılarla beğeni toplayan Ceylan, son yıllarda değişimiyle sık sık haberlerinde yer alıyor. Sahnelerin aranan isimlerinden Ceylan, son olarak estetiğe veda ettiğini açıkladı. Sebebi ise duyanları bir hayli şaşırttı.

CEYLAN ESTETİĞE VEDA ETTİ

Ünlü , yıllar içinde geçirdiği fiziksel değişimlerle de sık sık gündeme geldi. müdahalelerle farklı bir görünüme kavuşan Ceylan, bu süreçte zaman zaman eleştirilerin de odağı oldu. Ceylan, estetik müdahalelere son verdiğini, "Artık estetik yaptırmıyorum, çünkü yüzüm kabul etmiyor" sözleriyle dile getirdi.

Ceylan estetiğe tövbe etti! Nedeni herkesi şaşırttı

Öte yandan Ceylan, geçen günlerde çok estetik yaptırdığı iddialarıyla ilgili olarak da, "Sokakta beni görünce, 'Televizyondaki gibi değilsin' diyorlar. Ekranda yüzümüz şiş çıkıyor. 2-3 kilo fazla gösteriyor. Botoks şişirmez, dolgu şişirir. Asla dolgu yaptırmıyorum. Vücudum da kabul etmiyor zaten." demişti.

CEYLAN, BİR DÖNEM SELENA GOMEZ'E BENZETİLDİ

Şarkıcı Ceylan, bir dönem yaptırdığı estetik işlemlerle dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez'e benzetildi. 51 yaşındaki Ceylan'ın geçtiğimiz yıllardaki görüntüsü 33 yaşındaki Selena Gomez'e benzetilmiş ve iki ismin yan yana getirilen karelerine binlerce yorum yapılmıştı.

Ceylan estetiğe tövbe etti! Nedeni herkesi şaşırttı

CEYLAN KAÇ YAŞINDA?

26 Haziran 1974 doğumlu Ceylan, İlk sahne deneyimini 7 yaşında babası ile Almanya'da düğün salonlarında sahne alarak edindi. 1983'te bir yarışmada ilk birinciliğini aldı, 1984'te ilk albümünü yayınladı. Ceylan, birçok albüm çıkardı ve birçok sinema filminde rol aldı. Seni Sevmeyen Ölsün albümü 1,3 milyon satış rakamına ulaşmayı başarırken, "Ah Gönlüm" albümü Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirildi.

ETİKETLER
#Magazin
#estetik
#şarkıcı
#selena gomez
#Ceylan Çiçek
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.