Ceylan estetiğe tövbe etti! Nedeni herkesi şaşırttı

Antebin Hamamları, Zeyno ve Ah Gönlüm gibi şarkılarla beğeni toplayan Ceylan, son yıllarda değişimiyle sık sık magazin haberlerinde yer alıyor. Sahnelerin aranan isimlerinden Ceylan, son olarak estetiğe veda ettiğini açıkladı. Sebebi ise duyanları bir hayli şaşırttı.

CEYLAN ESTETİĞE VEDA ETTİ

Ünlü şarkıcı, yıllar içinde geçirdiği fiziksel değişimlerle de sık sık gündeme geldi. Estetik müdahalelerle farklı bir görünüme kavuşan Ceylan, bu süreçte zaman zaman eleştirilerin de odağı oldu. Ceylan, estetik müdahalelere son verdiğini, "Artık estetik yaptırmıyorum, çünkü yüzüm kabul etmiyor" sözleriyle dile getirdi.

Öte yandan Ceylan, geçen günlerde çok estetik yaptırdığı iddialarıyla ilgili olarak da, "Sokakta beni görünce, 'Televizyondaki gibi değilsin' diyorlar. Ekranda yüzümüz şiş çıkıyor. 2-3 kilo fazla gösteriyor. Botoks şişirmez, dolgu şişirir. Asla dolgu yaptırmıyorum. Vücudum da kabul etmiyor zaten." demişti.

CEYLAN, BİR DÖNEM SELENA GOMEZ'E BENZETİLDİ

Şarkıcı Ceylan, bir dönem yaptırdığı estetik işlemlerle dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez'e benzetildi. 51 yaşındaki Ceylan'ın geçtiğimiz yıllardaki görüntüsü 33 yaşındaki Selena Gomez'e benzetilmiş ve iki ismin yan yana getirilen karelerine binlerce yorum yapılmıştı.

CEYLAN KAÇ YAŞINDA?

26 Haziran 1974 doğumlu Ceylan, İlk sahne deneyimini 7 yaşında babası ile Almanya'da düğün salonlarında sahne alarak edindi. 1983'te bir yarışmada ilk birinciliğini aldı, 1984'te ilk albümünü yayınladı. Ceylan, birçok albüm çıkardı ve birçok sinema filminde rol aldı. Seni Sevmeyen Ölsün albümü 1,3 milyon satış rakamına ulaşmayı başarırken, "Ah Gönlüm" albümü Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirildi.