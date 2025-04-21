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 | Dilek Ulusan

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ayşe Barım'ın son sağlık durumunu açıkladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ünlü isimlerin menajerliğini yapan ve şuanda Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ayşe Barım'ın son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; Barım'ın hastaneye gitmeyi reddettiği ve sağlık kontrolünün cezaevinde yapıldığı vurgulandı.

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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ayşe Barım'ın son sağlık durumunu açıkladı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 15:18

Gezi Parkı eylemlerini organize eden isimlerden bir olduğu iddiasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Barım'ın "hastaneye kaldırıldığı" haberlerinin doğru olmadığını söyledi. Bugün ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yeni bir açıklama geldi ve Ayşe Barım'ın son sağlık durumu ortaya çıktı.

AYŞE BARIM'IN SON SAĞLIK DURUMU ORTAYA ÇIKTI

19 Nisan günü yaptığı görüşmenin ardından kendisini iyi hissetmediğini ve dinlenmek istediğini belirttiği kaydedilen açıklamada, yapılan kontrollerde ve ölçülen tansiyon değerlerinde olumsuzluk tespit edilmemesine rağmen tedbiren hastaneye sevk edilmek istendiği ancak kendisinin yazılı beyanla bu teklifi kabul etmemesi üzerine sevk edilmediği aktarıldı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ayşe Barım'ın son sağlık durumunu açıkladı

Yapılan açıklamada, Ayşe Barım'ın son sağlık durumu hakkında bilgi verilerek, "Tutuklunun sağlık durumu, ilk muayenesinden itibaren hem revirde hem de hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli tedaviler eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Kurum hekimi değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan hastane sevkleri planlı şekilde gerçekleştirilmiştir. Ayşe Barım'ın 'hastaneye kaldırıldığı' ve 'tedavisinin yapılmadığı' yönündeki asılsız ve art niyetli haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sağlık durumuyla ilgili tüm birimler izlenmekte, gerekli müdahaleler yapılmaktadır." denildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ayşe Barım'ın son sağlık durumunu açıkladı
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Sıkça Sorulan Sorular

AYŞE BARIM NEDEN TUTUKLU?
Ünlü isimlerin menajerliğini yapan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etmek" ile suçlanarak cezaevine gönderildi.
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