Ceza'dan Sagopa Kajmer'e başsağlığı mesajı!

03 Haziran 2024 16:51 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:05

İki yıldır kanserle mücadele eden annesi Serpil Özyavuz'u kaybeden rap müziği sanatçısı Sagopa Kajmer'e bir dönem kavgalı olduğu Ceza'dan baş sağlığı geldi.

CEZA'DAN SAGOPA KAJMER'E BAŞSAĞLIĞI

Sosyal medya hesabından annesini kaybettiğini paylaşan Kajmer, "2 haziran öğle sonrası annemi kaybettim.2 sene boyunca savaştı…savaştık. O savaşı kaybetti,ben hem savaşı hem annemi kaybettim." dedi. Bir dönem küs olduğu Ceza ise, baş sağlığı dileyerek, "Başın sağ olsun. Çok ağır bir acı.. Sana ve ailene sabır diliyorum. Rahmetle.." notunu düştü.