Cezaevindeki Dilan Polat'tan kayınvalidesi Şükran Polat'a mektup! "Zulüm ediyorlar bize"

12 Temmuz 2024 09:18 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 09:54

Kara para aklama suçlamasıyla eşi Engin Polat ile beraber cezaevinde olan Dilan Polat, 75 sayfalık iddianamede 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Fenomen Dilan Polat, kayınvalidesine, ''Dayanamıyorum. Bize eziyet ve zulüm ediyorlar'' sözlerinin içerdiği mektup gönderdi.

DİLAN POLAT'TAN KAYINVALİDESİNE MEKTUP

Kayınvalidesi Şükran Polat'a mektup gönderen Dilan Polat, "Kamuoyuna zulüm ediyorlar. Bizi haksız yere çocuklarımızdan ayırıyorlar. iddianamede tek bir delil olmadan yargılanıyoruz. Hiçbir suçumuz yok. Eziyet, zulüm ediyorlar bize. İddianamede sadece yalancı tanık beyanları ile aylarca daha çocuklarımıza hasret kalacağız. Beni burada ölüme terk ettiler. Bana bir şey olursa eğer ki artık yaşayamıyorum. Hakkım hiçbirine helal değil. Çocuklarımın hasretine dayanacak gücüm, tek bir günüm bile kalmadı. Bu haksızlığa artık dayanamıyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Allah'ınızdan bulun. Çocuklarımda ayrı ölüyorum. Haksız ve suçsuz yere burada bizi ayırdınız." dedi.

"YÜREĞİM ARTIK DAYANMIYOR"

Şükran Polat, "Dilan kızımdan mektup geldi, yüreğim artık dayanmıyor" notuyla paylaştığı mektupta, "Aileye 'örgüt' dediniz. Aile şirketini örgüt yaptınız. 'Kara para' dediniz. Alnımızın akıyla çalışıp kazandığımız paraya 'kara' dediniz. Tüm raporlar geldi. Zulüm ettiniz bize, medya baskısı dediniz. Bir gecede iftiralarla evimizden ayırıp video, fotoğraf çekip medyaya paylaştınız. Eziyet ettiniz bize başından beri. Özgürlüğüm önemsiz. Evlatlarımızdan ayırdınız haksız yere, suçsuz yere. Hala da devam ediyorsunuz sonu gelmiyor. Bir anneye bu kadar zulüm edilmez. Tüm raporlar mevcut. Savcı tahliye talep etti ama haksız yere hala çocuklarımdan ayrıyım. Hakkımı alan kim varsa helal etmiyorum" sözleri yer aldı.