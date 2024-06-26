Ceza'ya Saygı Gecesine ünlü sanatçılar akın etti! Candan Erçetin, Beyazıt Öztürk, Doğu Demirkol

26 Haziran 2024 09:53 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 11:13

Ceza'ya Saygı Gecesi'nin sunuculuğunu Oğuzhan Uğur ile Beyazıt Öztürk, Doğu Demirkol, Doğukan Manço ve Emre Karayel düzenlerken, gecedeki düetler sosyal medyayı salladı.

CEZA'YA SAYGI GECESİNE ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

İlk solo albümü Medcezir'i 2002'de yayınlayan Ceza, peş peşe Neyim Var ki, Suspus, Fark Var, Yerli Plaka gibi şarkılarını sevenleriyle buluşturdu. Yaklaşık iki saat süren konserde, sanatçının "Holocaust", "Neyim Var ki", "Suspus", "Yerli Plaka" ve "Fark Var" gibi bilinen şarkılar söylendi. Konser, Candan Erçetin ve Ceza'nın "Şehir" adlı şarkıyı yorumlamasıyla son buldu.

OĞUZHAN UĞUR VE DEMİR DEMİRKOL'UN CEZA HAYRANLIĞI

Açılışta "Meclis-i Ala" şarkısını seslendiren Oğuzhan Uğur gecenin hayallerinde olduğunu belirterek, "Hayallerimize hoş geldiniz. İyi ki varsın, iyi ki hayatımızdasın ve seni çok seviyoruz Ceza." dedi.

"Sabah Bastı Geceyi" (Savaş Çocukları) parçasını seslendiren Gazapizm ise "Uzun yıllardır, sürekli savaşlarda çocukların öldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Bu şarkı 10 seneden fazla oldu yapılalı. Bu 10 senede düşünelim ki savaşlar yüzünden ne kadar çocuk öldü. Müziğimizin savaşı durdurmayacağını düşünüyor olabiliriz. Bir çocuğun bile ölümüne engel olduysa bir şarkı, onun daha büyük bir misyonu olamaz müzik için. Sadece bu şarkı için bile saygıyı hakediyorsun." ifadelerini kullandı.

GAZAPİZM'DEN ANLAMLI KONUŞMA

"Sabah Bastı Geceyi" (Savaş Çocukları) parçasını seslendiren Gazapizm ise "Uzun yıllardır, sürekli savaşlarda çocukların öldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Bu şarkı 10 seneden fazla oldu yapılalı. Bu 10 senede düşünelim ki savaşlar yüzünden ne kadar çocuk öldü. Müziğimizin savaşı durdurmayacağını düşünüyor olabiliriz. Bir çocuğun bile ölümüne engel olduysa bir şarkı, onun daha büyük bir misyonu olamaz müzik için. Sadece bu şarkı için bile saygıyı hakediyorsun." ifadelerini kullandı.