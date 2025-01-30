Chiara Ferragni ağır dolandırıcılıkla yargılanıyor! Milyonlarca takipçisi zor durumda

30 Ocak 2025 11:19 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 11:19

Sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip fenomen Chiara Ferragni, müşterilerinden hayır işleri işleri için para toplamaya yönelik yanıltıcı ve haksız ticari uygulamalara giriştiği gerekçesiyle yargılanması için mahkemeye sevk edilmişti. Chiara Ferragni, İtalyan fenomen ülkesinde ağır dolandırıcılıkla yargılanacak.

Eşi Fedez ile 2024 yılında boşanan sosyal medya fenomeni Chiara Ferragni, dolandırıcılıkla yargılanıyor. Fenomen Chiara Ferragni, 2021 ve 2022'de Noel ve Paskalya döneminde tüketilen bazı gıda ürünleri üzerinden, müşterilerden hayır işleri için para toplayarak haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle yargılanıyor. Milano Mahkemesi'ne sevk edilen Chiara Ferragni'nin ilk duruşmasının 23 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

CHIARA FERRAGNI DOLANDICILIKLA YARGILANIYOR

Hakkındaki iddialar hakkında açıklama yapan 37 yaşındaki fenomen Chiara Ferragni, "Kimseyi dolandırmadığımı kanıtlamak için yargılamaya gerek olmadığına yürekten inandım. Son derece haksız olduğunu düşündüğüm bu suçlamayla ne yazık ki bir süre daha yaşamak zorunda kalacağım ama bununla mücadele etmeye hazırım. Mutlak masumiyetimi ortaya çıkarma kararlılığım daha da büyük." ifadelerini kullandı.

CHIARA FERRAGNI DAHA ÖNCE DE CEZA ALDI

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust), Aralık 2023’te Ferragni'nin şirketlerine, İtalya'da Noel ve Paskalya dönemlerinde Torino'daki bir hastanede kemik kanseri tedavisi gören çocuklar için fon toplama gerekçesiyle ülkede ortalama fiyatı 3,5 avro olan keki "Pembe Noel Pandoro" adıyla 9 avroya satışa sunulmuştu. Müşterilerden hayır işleri için para toplamaya yönelik yanıltıcı ve haksız ticari uygulamalara giriştiği gerekçesiyle 1 milyon avrodan fazla ceza kesmişti.