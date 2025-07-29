China Suarez, Mauro Icardi'nin Wanda Nara'ya açtığı ifşa davası hakkında konuştu

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, kendisine ait olduğu iddia edilen müstehcen görüntülerinin eski eşi Wanda Nara tarafından sızdırıldığını öne sürerek yasal süreç başlatmıştı. Olayla ilgili ilk kez konuşan Mauro Icardi'nin nişanlısı China Suarez ise ilk kez konuştu.

WANDA NARA İLE ICARDI KAVGASINA CHINA SUAREZ DE KATILDI

Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında dava devam ederken, Icardi'nin nişanlısı China Suarez konu hakkında ilk açıklamayı yaptı. Suarez, Mauro Icardi'nin mahkeme sürecini sonuna kadar götüreceğini söyledi.

Suarez, Mauro Icardi'nin yer aldığı videonun gerçek olduğunu ve rızası dışında sızdırıldığını doğruladı. Türkiye'ye çocuklarıyla birlikte gelmeden önce kamuoyuna açıklama yapan oyuncu, hem Arjantin'de hem de İtalya'da dava sürecinin başladığını belirtti.

Ezeiza Havalimanı'nda basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Suarez, söz konusu görüntülerin yayılmasını ciddi bir suç olarak değerlendirdi. "Bu, özel bir video. Yasalar çerçevesinde cezalandırılabilir. Şikayetimizi yaptık, bu bir suç," ifadelerini kullandı.

WANDA NARA İLE ICARDI TEKRAR MAHKEMELİK OLDU

Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara hakkında “mahrem görüntülerle şantaj” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Icardi, söz konusu görüntülerin Wanda Nara aracılığıyla şantaj amaçlı izinsiz şekilde sızdırıldığını öne sürerek tüm delilleri gerekli makamlara iletti.