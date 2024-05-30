CHP'li siyasetçilerden Ahmet Uğurlu için başsağlığı mesajı

30 May 2024 16:07 - Güncelleme : 30 May 2024 16:25

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. Acı haberi usta oyuncu Cem Yılmaz duyurdu. Oyuncunun ölümünün ardından birçok ünlü isim baş sağlığı diledi.

EKREM İMAMOĞLU

Ekrem İmamoğlu, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Uğurlu’ya Allah’tan rahmet; ailesi, dostları ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL