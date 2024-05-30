CHP'li siyasetçilerden Ahmet Uğurlu için başsağlığı mesajı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
30 May 2024 16:07 - Güncelleme : 30 May 2024 16:25
Usta oyuncu Ahmet Uğurlu 71 yaşında hayatını kaybetti. Uğurlu'nun ölümünün ardından birçok isimde baş sağlığı mesajı yayınladı.
Usta oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. Acı haberi usta oyuncu Cem Yılmaz duyurdu. Oyuncunun ölümünün ardından birçok ünlü isim baş sağlığı diledi.
EKREM İMAMOĞLU
Ekrem İmamoğlu, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Uğurlu’ya Allah’tan rahmet; ailesi, dostları ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.
CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL
Özel, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, "Vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim tiyatromuzun ve sinemamızın ödüllü ve başarılı ismi Ahmet Uğurlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: TGRT Haber