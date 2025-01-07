Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Cihat Tamer'den eşine duygu dolu sözler: 59 yıllık tek evli benim

Cihat Tamer'den eşine duygu dolu sözler: 59 yıllık tek evli benim

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 16:09 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 16:10

Geçtiğimiz aylarda oğlunu kaybeden usta oyuncu Cihat Tamer, katıldığı programda eşine olan sevgisinden bahsetti. "59 yıllık tek evli benim" diyen Cihat Tamer, "Kendimi bildim bileli evliyim" dedi.

Perihan Abla, Bizimkiler, Yasemince, 20 Dakika, Kiraz Mevsimi gibi yapımlarda rol alan 81 yaşındaki usta oyuncu Cihat Tamer, Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu üstlendiği Bambaşka Sohbetler​'e konuk oldu. 59 yıldır evli olan Cihat Tamer'in sözleri sosyal medyayı salladı. 

"59 YILLIK TEK EVLİYİM BEN" 

Eşine olan sevgisini dile getiren Cihat Tamer, "59 yıllık tek evliyim ben. Ben askerliğimi Çanakkale​ Gelibolu’da yaptım. Anzaklarla savaşırken bir kız sevdim. 1965’te evlendik. Yıllardır aynı yastığa baş koyuyoruz. Hala terhis olamadık. Şimdi karımı daha çok seviyorum. Yaş aldıkça bir takım şeyler eksiliyor. Bir takım duygular, sevgiler çoğalıyor." dedi. 

Cihat Tamer'den eşine duygu dolu sözler: 59 yıllık tek evli benim - 1. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
26 Şubat 1943 doğumlu olan Cihat Tamer, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, 1959'da Bakırköy Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başladı. Çeşitli tiyatrolarda görev alan Cihat Tamer’in 28 Ağustos 2024 tarihinde oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti. Oyuncu son olarak 2025 yılında yayınlanacak Şampiyonlar projesinde yer aldı. 

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
bambaşka sohbetlerçanakkalegelibolu

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...