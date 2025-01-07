Cihat Tamer'den eşine duygu dolu sözler: 59 yıllık tek evli benim

07 Ocak 2025 16:09 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 16:10

Geçtiğimiz aylarda oğlunu kaybeden usta oyuncu Cihat Tamer, katıldığı programda eşine olan sevgisinden bahsetti. "59 yıllık tek evli benim" diyen Cihat Tamer, "Kendimi bildim bileli evliyim" dedi.

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Perihan Abla, Bizimkiler, Yasemince, 20 Dakika, Kiraz Mevsimi gibi yapımlarda rol alan 81 yaşındaki usta oyuncu Cihat Tamer, Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu üstlendiği Bambaşka Sohbetler​'e konuk oldu. 59 yıldır evli olan Cihat Tamer'in sözleri sosyal medyayı salladı.

"59 YILLIK TEK EVLİYİM BEN"

Eşine olan sevgisini dile getiren Cihat Tamer, "59 yıllık tek evliyim ben. Ben askerliğimi Çanakkale​ Gelibolu’da yaptım. Anzaklarla savaşırken bir kız sevdim. 1965’te evlendik. Yıllardır aynı yastığa baş koyuyoruz. Hala terhis olamadık. Şimdi karımı daha çok seviyorum. Yaş aldıkça bir takım şeyler eksiliyor. Bir takım duygular, sevgiler çoğalıyor." dedi.