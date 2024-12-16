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Çılgın Bediş'in Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır tanınmaz halde! Sevenlerinden yardım bekliyor

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
16 Aralık 2024 15:34 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 15:35

Çılgın Bediş dizisinde Kapıcı Abdül rolüyle yer alan Abdülhamit Danışır, sevenlerinden yardım istedi. Maddi zorluk çektiğini belirten Abdülhamit Danışır, yayınladığı video ile yaşadığı zorluklardan bahsetti.

Cenk Torun ve Sonay Aydın ve Yonca Evcimik gibi isimlerin yer aldığı Çılgın Bediş isimli dizide kapıcı rolüyle yer alan Abdülhamit Danışır, sevenlerinden yardım beklediğini duyurdu.

ÇILGIN BEDİŞ OYUNCUSU SEVENLERİNDEN YARDIM BEKLİYOR 

1996 yılında başlayan ve 1999 yılında final olan Çılgın Bediş dizisinde "Kapıcı Abdül" rolüyle yer alan oyuncu Abdülhamit Danışır'ın son hali şaşırttı. Maddi zorluk yaşadığını belirten Abdülhamit Danışır sevenlerinden yardım istedi. 

Çılgın Bediş'in Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır tanınmaz halde! Sevenlerinden yardım bekliyor - 1. Resim

Beni sevenlerine çok selam söylüyorum. Bana bir destek olsunlar, bir yardımcı olsunlar. Allah onlardan razı olsun. Bana destek olanlardan Allah razı olsun." dedi. 

Çılgın Bediş'in Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır tanınmaz halde! Sevenlerinden yardım bekliyor - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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