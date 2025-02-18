Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun ile Nevin Torun boşanıyor: İhanete uğradım

1996 yılında başlayan ÇılgınBediş dizisiyle beğeni toplayan Cenk Torun uzun bir aranın ardından Esaret dizisiyle ekrana geri döndü. 26 yıldır Nevin Torun ile evli olan Cenk Torun'a eşinden 'Zina' suçlaması geldi. Nevin Torun, eşinin, rol arkadaşı Mahassine Merabet ile ilişki yaşadığını ve diziyle beraber ailesini sildiğini iddia etti.

CENK TORUN'A ZİNA GEREKÇESİYLE BOŞANMA DAVASI

Oyuncu Cenk Torun’un ‘Esaret’ dizisinde başrolü paylaştığı Faslı Mahassine Merabet ile ilişkisinin 2 yıl başladı iddia edildi. Nevin Torun, eşinin rol arkadaşı Mahassine Merabet ile ilişkisinin olduğunu öne sürerek bu diziye başlamasıyla beraber ailesini sildiğini iddia etti. Torun’un 2001 yılında evlendiği Nevin Torun ‘zina’ gerekçesiyle boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde “Eşim, Mahnassine ile dizi başladığı andan itibaren ‘PR’ adı altında samimi görüntüler vermiş, bekar bir erkek izlenimi bırakmış, sosyal medyada ailesi yokmuş gibi davranmıştır” ifadelerine yer verildi.

Dilekçede Cenk Torun’un Merabet’e 2023’te bilezik, 2024’te altın, parfüm, Merabet’in de Torun’a pahalı kolye ve saat aldığı belirtildi. Ayrıca aralarında para alışverişi olduğu, hatta Torun’un, Merabet’e ülkesine giderken uçak biletini aldığı da öne sürüldü. Nevin Torun, Cenk Torun’un 4 Aralık’ta birlikte oturdukları evi terk ettiğini, kendisine yeni bir ev tuttuğunu, bu evde Mahassine Merabet ile birlikte yaşadığını belirtip maddi-manevi tazminat talebinde bulundu.