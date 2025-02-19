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 | Dilek Ulusan

Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun 'Zina' iddialarına cevap verdi! 40 milyonluk tazminat talebi geldi

Çılgın Bediş dizisiyle popüler olan oyuncu Cenk Torun, eşinin 'Zina' gerekçesiyle açtığı boşanma davası hakkında konuştu. Cenk Torun ile 26 yıldır evli olan Nevin Torun 40 milyon TL tazminat talep ederken, Cenk Torun ise ihanet iddialarını yalanladı.

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Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun 'Zina' iddialarına cevap verdi! 40 milyonluk tazminat talebi geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 10:15

Esaret dizisiyle uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönen Cenk Torun'un eşi, oyuncunun dizideki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile ilişki yaşadığını ve diziyle beraber ailesini sildiğini iddia ederek boşanma davası açtı. cenk Torun ihanet iddialarını yalanlarken, açılan boşanma davasındaki milyonluk tazminat talebi olay oldu.

CENK TORUN 'ZİNA' İDDİALARINI YALANLADI

Sosyal medyada bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Kamuoyunun Dikkatine, Cenk Torun ve Nevin Torun hakkında başlamış olan boşanma davası hakkında bilgi vermek hukuki olarak doğru değildir. Boşanma davası açmış olan Nevin Torun'un, asılsız olan "zina" iddialarına karşı tüm cevaplarımız mahkemeye, delilleriyle birlikte sunulmuştur. Elbette bu iddialar asılsızdır, doğru değildir. Sayın mahkeme en doğru kararı verecektir. Saygılarımla. Av. Pelin Ersan" açıklamasında bulundu.

MİLYONLUK TAZMİNAT TALEBİ

Oyuncu Cenk Torun, 2001 yılında turizmci Nevin Torun ile hayatını birleştirdi. Boşanmak için harekete geçen Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak ünlü oyuncuya boşanma davası açtı. Torun'un iddiasına göre, eşi Cenk Torun Esaret dizisindeki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile kendisini aldattı. Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 TL milyon tazminat talep etti.

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Sıkça Sorulan Sorular

CENK TORUN KİMDİR?
24 Mart 1974 doğumlu Cenk Torun, ilk kez Yıldız Tilbe'nin Delikanlım şarkısının klibinde rol aldı. Oyuncu asıl çıkışını Çılgın Bediş dizisinde oynadığı Oktay karakteriyle yakaladı.
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