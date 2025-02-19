Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun 'Zina' iddialarına cevap verdi! 40 milyonluk tazminat talebi geldi

Esaret dizisiyle uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönen Cenk Torun'un eşi, oyuncunun dizideki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile ilişki yaşadığını ve diziyle beraber ailesini sildiğini iddia ederek boşanma davası açtı. cenk Torun ihanet iddialarını yalanlarken, açılan boşanma davasındaki milyonluk tazminat talebi olay oldu.

CENK TORUN 'ZİNA' İDDİALARINI YALANLADI

Sosyal medyada bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Kamuoyunun Dikkatine, Cenk Torun ve Nevin Torun hakkında başlamış olan boşanma davası hakkında bilgi vermek hukuki olarak doğru değildir. Boşanma davası açmış olan Nevin Torun'un, asılsız olan "zina" iddialarına karşı tüm cevaplarımız mahkemeye, delilleriyle birlikte sunulmuştur. Elbette bu iddialar asılsızdır, doğru değildir. Sayın mahkeme en doğru kararı verecektir. Saygılarımla. Av. Pelin Ersan" açıklamasında bulundu.

MİLYONLUK TAZMİNAT TALEBİ

Oyuncu Cenk Torun, 2001 yılında turizmci Nevin Torun ile hayatını birleştirdi. Boşanmak için harekete geçen Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak ünlü oyuncuya boşanma davası açtı. Torun'un iddiasına göre, eşi Cenk Torun Esaret dizisindeki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile kendisini aldattı. Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 TL milyon tazminat talep etti.