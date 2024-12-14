Çilli Bom'u ilk çıkaran bestekar Kenan Küçüközcan hayatın kaybetti! Kimsesizler mezarlığına defin edildi

14 Aralık 2024 11:32 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 11:43

Bir dönemin unutulmaz parçası Çilli Bom'u ilk çıkaran ve aynı zamanda birçok eserin yazarı olan sanatçı Kenan Küçüközcan 77 yaşında hayatını kaybetti. Kenan Küçüközcan 5 kişi ile kimsesizler mezarlığına defnedildi.

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Çilli Bom dahil birçok parçanın bestekarı olan Kenan Küçüközcan'ın bir süredir huzur evinde kaldığı öğrenildi. 77 yaşında Mersin​'de hayatını kaybeden sanatçının cenazesi ise görevli 5 kişinin katılımıyla kimsesizler mezarlığına defnedildi.

KENAN KÜÇÜKÖZCAN HAYATINI KAYBETTİ

Türkçe ve İngilizce şarkı besteleri yapan ve 'Kenan' ismiyle 45'lik plakları çıkan Küçüközcan'ın Çilli Bom (Çillim, Çillim), 'Askerliğim Bitince, Ayrı Yaşayan Kalplar, Benim Yarım Çok Güzeldir, Deli oğlan, Senden Sonra, Küçük Yaşta Aldım Sazı elime gibi eserleri seslendirdiği kaydedildi. Mersin'de yaşayan ve bir süredir huzurevinde kaldığı belirten Kenan Küçüközcan77 yaşında hayatını kaybetti.

Son aylarda ihtiyaçlarını gideremeyecek duruma geldiği belirtilen sanatçının, 2 ay önce Erdemli ilçesinde bulunan huzurevine yerleştirildiği öğrenildi. 77 yaşında hayatını kaybeden Kenan Küçüközcan cenazesi 5 kişi ile beraber kimsesizler mezarlığına defnedildi.