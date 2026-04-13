SON DAKİKA!
Çirkin dizisinin Lale'si Başak Gümülcinelioğlu fiziksel görünüşüyle ilgili uğradığı zorbalıkları anlattı

Başrolünde Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak gibi isimlerin yer aldığı Çirkin dizisinde rol alan Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabından fiziksel görüntüsüne eleştiri yağdıranlara sitem etti. 5 ay önce oğlunu kucağına alan Başak, Gümülcinelioğlu "Ne acı ki kötülükle beslenen insanlardan dolayı buraya böyle bir cümle kurmak zorunda kalıyorum" dedi.

“Çirkin” dizisinde rol alan Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medyada fiziksel görünümü üzerinden yapılan zorbalığa karşı açıklamada bulundu. Henüz 5 ay önce doğum yapan Başak Gümülcinelioğlu, fiziksel görüntüsünü eleştirenlere de "Diyet ve spor yapıyorum. Başladığımdan bu yana 15 kg verdim" dedi.

Çirkin dizisinin Lale'si Başak Gümülcinelioğlu fiziksel görünüşüyle ilgili uğradığı zorbalıkları anlattı

"Çirkin" dizisinin oyuncusu Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medyada fiziksel görünümü üzerinden yapılan zorbalığa karşı açıklama yaparak, 5 aylık bebeğiyle yoğun bir tempoda çalışırken 15 kilo verdiğini belirtti.
Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medyada fiziksel görünümüyle ilgili hakaret ve dalga geçmeye karşı çıkarak, bunun zorbalık olduğunu vurguladı.
Oyuncu, 5 aylık bebeği varken dizinin çekimlerine başladığını, aylardır uykusuz olduğunu, bebeğine bakıp sete gittiğini ve her 3 saatte bir süt sağdığını anlattı.
Gümülcinelioğlu, diyet ve sporla başladığından bu yana 15 kilo verdiğini belirtti.
Oyuncu, yeni anne olduktan sonra işe dönmesinin sorgulanmasının cinsiyetçilik olup olmadığını sorguladı.
Başak Gümülcinelioğlu, 22 Ekim 1991 doğumludur ve kariyerinde tiyatro, televizyon dizileri ve müzikal tiyatro eğitimi bulunmaktadır.
Gümülcinelioğlu'nun eşi, kendisi gibi oyuncu olan Çağrı Çıtanak'tır.
"UĞRADIĞIM ZORBALIĞA KARŞI BİR ŞEYLER SÖYLEMEK İSTERİM"

Çirkin dizisinin Lale'si Başak Gümülcinelioğlu, "Çirkin’ dizisi ekrana gelmeye başladığı günden bu yana üzerinden fiziki görünüşümle alakalı uğradığım zorbalığa karşı ben de birkaç şey söylemek isterim artık. Öncelikle bahaneye gerek kalmaksızın kadın ya da erkek hiç kimsenin bir başka kimsenin görünüşüyle ilgili hakaret etmeye, dalga geçmeye, laf sokmaya hakkı yoktur. Bunu yapan kişi kendi çirkin karakterini ortaya koyar sadece…" dedi.

"AYLARDIR UYKUSUZUM"

Diyet ve spor yaptığını belirten Gümülcinelioğlu, "Gelelim işin hiç görmeden, anlamadan dil uzatma hakkını kendinizde bulduğunuz hayatıma. Ben bu dizinin çekimlerine başladığımda daha yeni anne olmuştum, 3,5 aylık bebeğim vardı, şimdi 5 aylık oldu. Aylardır uykusuzum. Bir yandan bebeğime bakıyorum, bir yandan sete gidiyorum. Bebeğim yanımda değilse her 3 saatte bir süt sağıp sahneye dönüyorum. Diyet ve spor yapıyorum. Başladığımdan bu yana 15 kg verdim. Ne acı ki kötülükle beslenen insanlardan dolayı buraya böyle bir cümle kurmak zorunda kalıyorum" dedi.

Sosyal medya hesabından uzun bir yazı yazan oyuncu, "Şimdi hemen çalışmasaydın o zaman diye korkunç bir bakışta yorumlar da gelecektir kesin. Siz yazmadan ona da cevap vermiş olayım. Bir evladımız oldu ve ona elimizden geldiğince iyi bakmaya çalışacağız ömrümüz boyunca. Erkek olsaydım, yeni baba olduktan sonra işime dönmem bu kadar sorgulanacak mıydı? Ya da başka bir mesleğim olsaydı, bir kadın olarak doğumdan sonra işe dönmem bu kadar mesele olur muydu? Oyuncu olduğum için mi bu tavrınız?

"EVLADIM İÇİN ÇALIŞMAM GEREKTİĞİ AKLINIZA GELİYOR MU?"

Peki, benim de bir ailem, bir evladım olduğu ve onlar için çalışmam gerektiği hiç bu aklınıza gelmiyor mu gerçekten? Bir de şunu merak ediyorum: Siz bu ‘oyuncuların belli bir kiloda ya da belirli bir kalıpta, görünüşte olması gerektiği’ yanlışına nereden kapıldınız? Tam olarak derdiniz nedir mesela? Sizin adınıza üzgünüm ama ben evladımı sağlıkla büyütmeye, emzirmeye ve işimi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim. Tüm bunların yanında en başından bu yana bana ellerinden geldiğince destek olan bir ekiple çalıştığım için çok mutluyum ve şanslıyım. Ve dizimiz her bölüm daha da yükseliyor. İyi niyetle yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler… Sevgiyle, Başak" dedi.

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

22 Ekim 1991 doğumlu Başak Gümülcinelioğlu, ABD'de iken bir müzikal oyunda rol aldı ve müzikal tiyatro eğitimine başladı (2010). Geçirdiği rahatsızlık üzerine eğitimini bırakarak Türkiye'ye döndü. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra çeşitli televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Sen Çal Kapımı adlı dizide seslendirdiği, sözleri ve bestesi (Kaya Çandar ile birlikte) kendisine ait olan Sen Çal Kapımı adlı şarkı, "En İyi Dizi Müziği" ödülüne değer görüldü.

Bilgi TürüDetay
Doğum Tarihi22 Ekim 1991
Eğitim (ABD)Müzikal oyunda rol aldı, müzikal tiyatro eğitimine başladı (2010)
Eğitim (Türkiye)Rahatsızlık sonrası eğitimi bırakıp Türkiye'ye döndü
Oyunculuk DeneyimiTiyatro oyunculuğu, çeşitli televizyon dizileri
ÖdülSen Çal Kapımı dizisindeki şarkısı "En İyi Dizi Müziği" ödülüne değer görüldü
Şarkı BilgisiSen Çal Kapımı (söz ve beste: Başak Gümülcinelioğlu & Kaya Çandar)

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU EŞİ KİM?

Ekim 1990 Antakya doğumlu Çağrı Çıtanak, Babam Sınıfta Kaldı dizisiyle popüler oldu. Çıtanak daha sonra; Tatlı İntikam, Vatanım Sensin, Kocamın Ailesi, Menajerimi Ara gibi dizilerde rol aldı.

