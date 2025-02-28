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 | Dilek Ulusan

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i çocukluk fotoğrafını paylaştı

Çocuklar Duymasın dizisinde "Çaycı Hüseyin rolüyle popülerlik kazanan Alpaslan Özmol çocukluk fotoğrafını paylaştı. Hakkında sürekli hayatını kaybettiğine dair haberler çıkan Alpaslan Özmol, binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i çocukluk fotoğrafını paylaştı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 16:36

Başrolünde Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Çaycı Hüseyin karakteriyle beğeni toplayan 48 yaşındaki Alpaslan Özmol'dan bir ilk. Annesiyle beraber çocukluk fotoğrafını paylaşan oyuncuya beğeni yağdı.

ÇAYCI HÜSEYİN'İN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde rol alan Alpaslan Özmol, hakkında çıkan "öldü" haberleriyle sık sık gündeme geliyor. 2002-2019 yılları arasında Çocuklar Duymasın dizisindeki Çaycı Hüseyin karakteriyle beğeni toplayan oyuncu, 69 bine yakın takipçisinin olduğu hesabından çocukluk karesini paylaştı.

Instagram hesabında çocukluğuna ait bir fotoğraf yayınlayan Özmol, kısa sürede ses getirdi. Yeşil kravat takan ve annesiyle birlikte pasta üfleyen Alpaslan Özmol'a yorum yağdı.

ÇAYCI HÜSEYİN KİMDİR?

27 Şubat 197 Almanya doğumlu oyuncu Alpaslan Özmol, Ortaokulda yaşadığı zorluklardan dolayı okulu bırakmak zorunda kalmıştır. Turizm sektöründe belirli bir süre çalıştıktan sonra çevresi sayesinde 1993 yılında Bursa Devlet Tiyatrosuna katılmıştır. 11 adet oyunda rol almıştır. 1999 yılında yayımlanmaya başlayan Ayrılsak da Beraberiz dizisi ile TV dizi hayatına başlamıştır. Alpaslan Özmol, bugüne kadar çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır.

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