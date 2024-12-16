Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'ini gören gençlerin tepkisi gülümsetti!

16 Aralık 2024 17:04 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 17:04

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolünde yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde Fıs Fıs İsmail rolüyle yer alan Süleyman Yağcı'yı trafikte gören gençlerin tepkisi gülümsetti. O anlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

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Çocuklar Duymasın dizisinde Fıs fıs İsmail rolüyle yer alan Süleyman Yağcı'yı kırmızı ışıkta bekleyen iki genç ile karşılaştı. Süleyman Yağcı ile gençlerin diyalogu sosyal medyada ilgi çekerken, o anlar kameralara yansıdı.

FIS FIS İSMAİL GENÇLERLE KARŞILAŞTI, DİYALOGLAR SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Kırmızı ışıkta trafikte bekleyen iki kişi yan tarafta Çocuklar Duymasın dizisinde Fıs Fıs İsmail rolüyle yer alan Süleyman Yağcı ile karşılaştı.

Gençler ilk başta adını hatırlamayınca "Çocuklar Duymasın Fıs Fıs İsmail" dedi. Gençleri kırmayan Süleyman Yağcı, kırmızı ışıkta bekleyen gençlerin yanına giderek fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.