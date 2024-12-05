Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay evleniyor! Paris'teki romantik evlilik teklifine yorum yağdı

05 Aralık 2024 12:25 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 12:25

Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Havuç karakteriyle popüler olan Furkan Kızılay evleniyor. Paris'te sevgilisi Tutku Yılmaz'a evlenme teklifi eden Furkan Kızılay o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

ÇocuklarDuymasın dizisinin Havuç’u Furkan Kızılay, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Tutku Yılmaz'a Paris'te evlilik teklifi etti. 34 yaşındaki oyuncunun videosu yüzlerce yorum aldı.

ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN HAVUÇ'U EVLENİYOR

Başrolünde Taner Karadağlı ile Pınar Altuğ'un yer aldığı Çocuklar Duymasın'da Havuç karakterini Furkan Kızılay oynadı. 9 sezon dizi sonrası Survivor yarışmasıyla da adını duyuran Furkan Kızılay, evleniyor.

Paris'te 4 yıllık sevgilisine evlilik teklif eden Furkan Kızılay, 'evet' cevabını aldı. Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nin önünde sevgilisine evlenme teklifi eden 34 yaşındaki Furkan Kızılay, o anları "Dört yılın ardından buradayız. İyi ki sen hep sen" notuyla paylaştı.