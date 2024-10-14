Çocuklar Duymasın’ın Mary’si Demet Tuncer, CIA’den ajanlık teklifi aldı! Verdiği cevap herkesi gururlandırdı

14 Ekim 2024 12:58 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 13:01

Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Mary karakteriyle beğeni yağmuruna tutulan Demet Tuncer, ABD’de üniversite okuduğu dönemde CIA’dan ajanslık teklifi aldığını açıkladı. Teklifi reddettiğini belirten Demet Tuncer, "Ben ne ailemi ne de ülkemi satarım" dediğini belirtti.

Oyuncu​ Demet Tuncer, ABD​'de üniversite okuduğu dönemde CIA tarafından "Seni ülkende üst düzey bir bürokrat ya da diplomat yaparlar ve zamanı geldiğinde senden sadece tek bir şey isterler" vaadinde bulunulduğunu söyledi. Teklifi, "Ben ne ailemi ne de ülkemi satarım" diyerek cevap verdiğini belirten oyuncunun sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

DEMET TUNCER'E CIA'DEN AJANSLIK TEKLİFİ

Türk oyuncu Demet Tuncer'in ABD'de geçirdiği üniversite yıllarına dair anlattığı bir anısında gelen ajanlık teklifinden bahsetti. Habertürk'e konuşan Tuncer, ABD ile olan bağlantısının aldığı burs sayesinde başladığını belirterek, "Henüz 15 yaşındayken, Türkiye'yi temsilen ABD-Türkiye ortak bursu kazandım ve United World College’dan (UWC-USA) tam burs aldım. 90'dan fazla ülkeden gelen öğrencilerle eğitim görmek, dünya görüşümü genişletti ve kültürel anlamda zenginleşmemi sağladı. Uluslararası Bakalorya diplomamı aldıktan sonra, üniversite eğitimimi de ABD'de tamamladım ve ardından Türkiye'ye döndüm." dedi.

CIA'dan ajanslık teklifi aldığı süreci de anlatan Demet Tuncer, "Uluslararası güvenlik dersimize giren ve CIA'de analist olarak çalışan profesör ile birkaç makalede birlikte çalışmıştık. İstihbaratın insan unsuruna olan merakımı fark etmiş olmalı ki, benimle çalışmaya devam etti. İnsanları okumak, psikolojik kalıplarını analiz etmek ve beden dillerini neden, nasıl, hangi amaçla kullandıklarını anlamak, beni her zaman çok heyecanlandıran bir alandı ve bu konuda çok başarılıydım. Kariyer haftasında, okula birçok firma tanıtım için gelmişti. İşte o hafta, hocam bana ilginç bir soruyla yaklaştı, 'Demet, ajans için çalışmak ister misin?' dedi. Soruya şaşırarak 'Benim ajansla ne işim olabilir ki? Ne boyum uzun, ne yapım mankenlere uygun' dedim. Sonrasında profesör, Merkez İstihbarat Ajansı'nın (CIA) neden beni istediğini açıkladı." dedi. CIA'nin neden kendisini istediği sorusunu sorduğunu belirten oyuncu, "Seni ülkende üst düzey bir bürokrat ya da diplomat yaparlar ve zamanı geldiğinde senden sadece tek bir şey isterler" cevabını aldığını söyledi.

"NE AİLEMİ NE DE ÜLKEMİ SATARIM"

Teklifi reddettiğini belirten Demet Tuncer, "Tam saçmaladı bu adam, 'beni kendi ülkemde başka bir devlet nasıl üst bürokrat veya diplomat yapabilir ki, buna nasıl gücü yetebilir ki' dedim kendi kendime. Ama takıldığım o konu değildi, bunca yatırım yapıp, senelerce bekletip benden tek bir şey isteyecek olmaları düşüncesi midemi bulandırmaya yetti ve cevabım düşünmeden netti. O yaşta böyle bir cümle kurduğuma hâlâ inanamıyorum; sanırım bu sözler annemle babamın değerlerinden döküldü ağzımdan: Üzgünüm, ben ne ailemi ne de ülkemi satarım." dedi.