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 | Dilek Ulusan

Çocuklar Duymasın'ın Seyyar Tayyar'ı Muhammet Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Seyyar Tayyar tiplemesiyle sevilen oyuncu Muhammet Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti.

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Çocuklar Duymasın'ın Seyyar Tayyar'ı Muhammet Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 12:17

Başrolünde Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un oynadığı Çocuklar Duymasın dizisinin efsane karakteri Seyyar Tayyar rolüyle hafızalara kazınan Muhammet Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti Evinde rahatsızlanan oyuncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EMİN GÜMÜŞKAYA HAYATINI KAYBETTİ

Evinde rahatsızlanan ünlü oyuncu Muhammet Emin Gümüşkaya, hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Muhammet Emin Gümüşkaya kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

ZAFER ALGÖZ DUYURDU

Zafer Algöz, sosyal medya hesabından: 'Emin Gümüşkaya'yı kaybettik. Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin.' mesajını paylaştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

MUHAMMET EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR
10 Ocak 1948 doğumlu Muhammet Emin Gümüşkaya, İstanbul Devlet Konservatuvarı mezunu. Toplam 56 film ve dizide rol alan oyuncu; Çocuklar Duymasın, Hıçkırık, Bende Kal, Merdiven Baba ve Yeşil Deniz gibi dizilerde rol aldı.
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