Çocuklar Duymasın'ın Seyyar Tayyar'ı Muhammet Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Başrolünde Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un oynadığı Çocuklar Duymasın dizisinin efsane karakteri Seyyar Tayyar rolüyle hafızalara kazınan Muhammet Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti Evinde rahatsızlanan oyuncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EMİN GÜMÜŞKAYA HAYATINI KAYBETTİ

Evinde rahatsızlanan ünlü oyuncu Muhammet Emin Gümüşkaya, hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Muhammet Emin Gümüşkaya kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

ZAFER ALGÖZ DUYURDU

Zafer Algöz, sosyal medya hesabından: 'Emin Gümüşkaya'yı kaybettik. Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin.' mesajını paylaştı.