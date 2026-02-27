Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

Çocukları artık Brad Pitt'in soyadını kullanmayacak

Hollywood'un en çok konuşulan boşanma hikayelerinin kahramanları Angelina Jolie ve Brad Pitt bu sefer ise çocuklarının soyadlarını bir bir silmesi sebebiyle karşı karşıya geldi. Angelina Jolie ve Brad Pitt'in çocukları, babalarıyla aralarındaki bağı hem duygusal hem de resmi olarak koparmaya başladı.

Çocukları artık Brad Pitt'in soyadını kullanmayacak
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 13:31

ve ' boşansalar da çocuklarının velayeti konusunda sık sık anlaşmazlığa düşüyor. Son olarak babalarıyla görüşmeyi kesti ve soyadlarını sildi. Brad Pitt'in neredeyse tüm çocukları annelerinin soyadını kullanmaya başladı.

ÇOCUKLARI BRAD PITT'İ SİLDİ

Fransa'da gösterime giren Couture filminde yardımcı yönetmen olarak çalışan 24 yaşındaki Maddox, profesyonel hayatında radikal bir karar aldı. Filmin jeneriğinde ve yapım notlarında adı artık sadece Maddox Jolie olarak geçiyor. Bu durum, Maddox'un daha önceki projelerinde kullandığı "Jolie-Pitt" soyadından tamamen vazgeçtiğini kanıtladı.

Çocukları artık Brad Pitt'in soyadını kullanmayacak

ÇOCUKLARI ANNELERİ ANGELINA JOLİE'NİN SOYADINI KULLANMAYA BAŞLADI

Maddox, babasının soyadından uzaklaşan tek çocuk değil. Çiftin 6 çocuğundan üçü daha önce benzer bir adım atmıştı. Shiloh 18 yaşına girer girmez yasal yollara başvurarak adını resmen Shiloh Jolie yaptı. Avukatı, bu kararın "acı verici olayların ardından" alındığını belirtti.

Çocukları artık Brad Pitt'in soyadını kullanmayacak

Zahara eğitim gördüğü kolejde kendisini Zahara Marley Jolie olarak tanıtarak babasının soyadını kullanmadığını gösterdi .Vivienne de annesinin yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalinin programında sadece Vivienne Jolie olarak yer aldı. Maddox aynı yolu izleyip Brad Pitt'i silen dördüncü çocuk oldu.

Çocukları artık Brad Pitt'in soyadını kullanmayacak
ETİKETLER
#çocuklar
#angelina jolie
#brad pitt
#Velayet Davasi
#Soyadı Değişikliği
#Magazin
