Çocukları artık Brad Pitt'in soyadını kullanmayacak

Angelina Jolie ve Brad Pitt' boşansalar da çocuklarının velayeti konusunda sık sık anlaşmazlığa düşüyor. Son olarak çocuklar babalarıyla görüşmeyi kesti ve soyadlarını sildi. Brad Pitt'in neredeyse tüm çocukları annelerinin soyadını kullanmaya başladı.

ÇOCUKLARI BRAD PITT'İ SİLDİ

Fransa'da gösterime giren Couture filminde yardımcı yönetmen olarak çalışan 24 yaşındaki Maddox, profesyonel hayatında radikal bir karar aldı. Filmin jeneriğinde ve yapım notlarında adı artık sadece Maddox Jolie olarak geçiyor. Bu durum, Maddox'un daha önceki projelerinde kullandığı "Jolie-Pitt" soyadından tamamen vazgeçtiğini kanıtladı.

ÇOCUKLARI ANNELERİ ANGELINA JOLİE'NİN SOYADINI KULLANMAYA BAŞLADI

Maddox, babasının soyadından uzaklaşan tek çocuk değil. Çiftin 6 çocuğundan üçü daha önce benzer bir adım atmıştı. Shiloh 18 yaşına girer girmez yasal yollara başvurarak adını resmen Shiloh Jolie yaptı. Avukatı, bu kararın "acı verici olayların ardından" alındığını belirtti.

Zahara eğitim gördüğü kolejde kendisini Zahara Marley Jolie olarak tanıtarak babasının soyadını kullanmadığını gösterdi .Vivienne de annesinin yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalinin programında sadece Vivienne Jolie olarak yer aldı. Maddox aynı yolu izleyip Brad Pitt'i silen dördüncü çocuk oldu.