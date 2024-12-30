Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Metin Keçeci’den Yılmaz Erdoğan'a sitem dolu sözler!

30 Aralık 2024 17:44 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 17:45

hem Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu olan Metin Keçeci, aynı zamanda akrabası da olan Yılmaz Erdoğan'a kırgınlığını dile getirdi. İnci Taneleri'ni hiç izlemediğini belirten Metin Keçeci, Hazar Ergüçlü'yü ise tanımadığını belirtti.

Çok Güzel Hareketler Bunlar projesinin efsane kadrosunda yer alan ve aynı zamanda Erdoğan’ın akrabası da olan Keçeci, Yılmaz Erdoğan’ın üstü kapalı bir biçimde Yılmaz Erdoğan’a kırgın olduğunu ima etti.

METİN KEÇECİ'DEN YILMAZ ERDOĞAN'A SİTEM

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu oynadığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri​ dizisini hiç izlemediğini belirten Metin Keçeci, "Yılmaz Erdoğan'a kırgın mısınız?" sorusuna, "Küskünlük, dargınlık demeyelim de. Ben herhalde assolistler gibi en son çıkacağım. Ya beni değerli gördüğü için ya da çok kıymetlisi gördüğü için “Seni de burada harcamayayım. Seni burada da görmeyeyim’ dedi sanırım. Bana teklif gelmedi. Herhalde ben İnci Taneleri’ne ağır gelirdim” dedi.

İnci Taneleri'ni hiç izlemediğini belirten Nedim Keçeci, "İzlemedim. Fragmanlarına dahi bakmadım. Türkiye’de birçok başarlı projeye atmış Yılmaz Erdoğan’a da saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. O benim abim. Benim de değerlim." dedi.