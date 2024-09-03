Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Büşra Pekin Bahar dizisinde! Başhekim rolüyle geliyor

03 Eylül 2024 14:18 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 14:22

Yeni sezonun en merak edilen yapımlardan biri olan Bahar'ın oyuncu kadrosuna çok konuşulan isimlerden biri olan Büşra Pekin dahil oldu. İlk bölümü 17 Eylül'de yayınlanacak Bahar dizisi, 5 Eylül'de sete çıkacak.

BAHAR DİZİSİNE BÜŞRA PEKİN GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 5 Eylül'de sete çıkacak Bahar dizisinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosu ise Ayça Üzüm ve ekibine ait. Dizinin yeni sezonunda başhekim Süreyya karakterini sevilen oyuncu Büşra Pekin üstlendi. Genç ve otoriter Süreyya karakteri, hastanedeki tüm dengeleri değiştirecek.

BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

30 Haziran 1982 doğumlu olan Büşra Pekin, Suudi Arabistan doğumlu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunu olan Büşra Pekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar ile popüler olmuş ve 2009 yılında vizyona giren Neşeli Hayat filmindeki rolüyle 1 Sadri Alışık ödülü ve Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Pekin; İşler Güçler, Kardeş Payı, Yaban Çiçekleri gibi projelerde de rol aldı.