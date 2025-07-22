Cosby Ailesi dizisinin oyuncusu boğularak hayatını kaybetti

20 Eylül 1984 tarihinde yayınlanmaya başladı ve 30 Nisan 1992'ye kadar gösterilen Cosby Ailesi, 8 sezon boyunca büyük ilgiyle izlendi. Bill Cosby, Phylicia Rashād ve Sabrina Le Beauf gibi isimlerin bulunduğu yapımın sevilen oyuncusu Malcolm-Jamal Warner, boğularak hayatını kaybetti.

OYUNCU MALCOLM JAMAL BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Amerikan komedi dizisi Cosby Ailesi'nde oynadığı Theodore (Theo) Huxtable karakteriyle geniş çaplı şöhret olan 54 yaşındaki ABD'li aktör Malcolm-Jamal Warner hayatını kaybetti. Ailesiyle birlikte Kosta Rika'da tatil yapan aktörün, geçtiğimi gün yüzerken akıntıya kapılıp boğularak öldüğü bildirildi.

Plajdaki kişiler tarafından sudan çıkarılan Malcolm-Jamal Warner’a ilk müdahale olay yerinde yapılsa da oyuncu kurtarılamadı.

MALCOLM JAMAL KİMDİR?

18 Ağustos 1970 doğumlu Malcolm-Jamal Warner, Amerikalı aktör, müzisyen ve şairdi. The Cosby Show'daki Theodore Huxtable rolüyle ünlendi ve bu rolüyle 38. Primetime Emmy Ödülleri'nde Komedi Dizilerinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterildi.