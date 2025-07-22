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 | Dilek Ulusan

Cosby Ailesi dizisinin oyuncusu boğularak hayatını kaybetti

İzlenme rekorları kıran Cosby Ailesi dizisinin 54 yaşındaki yıldızı Malcolm-Jamal Warner, tatil yaptığı Kosta Rika'da boğularak hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberi oyuncu dünyasını da büyük üzüntüye sürükledi.

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Cosby Ailesi dizisinin oyuncusu boğularak hayatını kaybetti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 11:43

20 Eylül 1984 tarihinde yayınlanmaya başladı ve 30 Nisan 1992'ye kadar gösterilen Cosby Ailesi, 8 sezon boyunca büyük ilgiyle izlendi. Bill Cosby, Phylicia Rashād ve Sabrina Le Beauf gibi isimlerin bulunduğu yapımın sevilen oyuncusu Malcolm-Jamal Warner, boğularak hayatını kaybetti.

OYUNCU MALCOLM JAMAL BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Amerikan komedi dizisi Cosby Ailesi'nde oynadığı Theodore (Theo) Huxtable karakteriyle geniş çaplı şöhret olan 54 yaşındaki ABD'li aktör Malcolm-Jamal Warner hayatını kaybetti. Ailesiyle birlikte 'da tatil yapan aktörün, geçtiğimi gün yüzerken akıntıya kapılıp boğularak öldüğü bildirildi.

Cosby Ailesi dizisinin oyuncusu boğularak hayatını kaybetti

Plajdaki kişiler tarafından sudan çıkarılan Malcolm-Jamal Warner’a ilk müdahale olay yerinde yapılsa da oyuncu kurtarılamadı.

Cosby Ailesi dizisinin oyuncusu boğularak hayatını kaybetti

MALCOLM JAMAL KİMDİR?

18 Ağustos 1970 doğumlu Malcolm-Jamal Warner, Amerikalı aktör, müzisyen ve şairdi. The Cosby Show'daki Theodore Huxtable rolüyle ünlendi ve bu rolüyle 38. Primetime Emmy Ödülleri'nde Komedi Dizilerinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterildi.

Cosby Ailesi dizisinin oyuncusu boğularak hayatını kaybetti
ETİKETLER
#boğulma
#ölümler
#kosta rika
#Malcolm-jamal Warner
#Cosby Ailesi
#Magazin
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