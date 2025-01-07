Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Coşkun Göğen'in acı günü! Kızından sonra eşi Anjelika Göğen de hayatını kaybetti

Coşkun Göğen'in acı günü! Kızından sonra eşi Anjelika Göğen de hayatını kaybetti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 16:23 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 16:24
Coşkun Göğen&#039;in acı günü! Kızından sonra eşi Anjelika Göğen de hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Coşkun Göğen, kızının ardından eşi Anjelika Göğen'i de kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Anjelika Göğen, 55 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam​'da sayısız filmde rol alan usta oyuncu Coşkun Göğen, 2018 kaybettiği kızının ardından eşini de kanser​ nedeniyle kaybetti. Evlat acısı yaşayan Coşkun Göğen, Rusya'da tedavi gören eşini de kaybetti. 

KIZINI DA KANSERDEN KAYBETTİ 

Tarzan Rıfkı, Kayıp Kızlar, Aile Şerefi ve Yıkılış gibi yapımlarda rol alan Coşkun Göğen, 2018 yılında 24 yaşındaki kızını kanser nedeniyle kaybetmişti. Bir süredir kanser tedavisi gören eşini de kaybeden Coşkun Göğen, acısını sosyal medyadan duyurdu. 

Coşkun Göğen'in acı günü! Kızından sonra eşi Anjelika Göğen de hayatını kaybetti - 1. Resim

"VATANIMA BİLE GETİREMEDİM" 

Eşini kaybetmesinin ardından paylaşım Coşkun Göğen, "Ben de artık uzun yaşayamam. Beni hayata tutunduran eşimdi. Kızımdan sonra onunla nefes almıştım. Yıkık durumdayım. Kimsesiz hissediyorum. Eşimi kendi vatanıma bile getiremedim. Öyle hızlı geldi ki lanet hastalık, deli gibi birbirini seven iki aşığı kopardı. Önce kızım sonra hayat arkadaşım. Kader bana herhalde senin de sıran geldi artık ey Coşkun diyor." dedi. 

Coşkun Göğen'in acı günü! Kızından sonra eşi Anjelika Göğen de hayatını kaybetti - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
kanserkızYeşilçam

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...