Coşkun Göğen'in acı günü! Kızından sonra eşi Anjelika Göğen de hayatını kaybetti

07 Ocak 2025 16:23 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 16:24

Yeşilçam oyuncusu Coşkun Göğen, kızının ardından eşi Anjelika Göğen'i de kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Anjelika Göğen, 55 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam​'da sayısız filmde rol alan usta oyuncu Coşkun Göğen, 2018 kaybettiği kızının ardından eşini de kanser​ nedeniyle kaybetti. Evlat acısı yaşayan Coşkun Göğen, Rusya'da tedavi gören eşini de kaybetti.

KIZINI DA KANSERDEN KAYBETTİ

Tarzan Rıfkı, Kayıp Kızlar, Aile Şerefi ve Yıkılış gibi yapımlarda rol alan Coşkun Göğen, 2018 yılında 24 yaşındaki kızını kanser nedeniyle kaybetmişti. Bir süredir kanser tedavisi gören eşini de kaybeden Coşkun Göğen, acısını sosyal medyadan duyurdu.

"VATANIMA BİLE GETİREMEDİM"

Eşini kaybetmesinin ardından paylaşım Coşkun Göğen, "Ben de artık uzun yaşayamam. Beni hayata tutunduran eşimdi. Kızımdan sonra onunla nefes almıştım. Yıkık durumdayım. Kimsesiz hissediyorum. Eşimi kendi vatanıma bile getiremedim. Öyle hızlı geldi ki lanet hastalık, deli gibi birbirini seven iki aşığı kopardı. Önce kızım sonra hayat arkadaşım. Kader bana herhalde senin de sıran geldi artık ey Coşkun diyor." dedi.