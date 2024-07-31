Cristiano Ronaldo ağzından kaçırdı! Georgina Rodriguez ile 'evlendi' iddiaları yeniden ortaya çıktı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 11:56 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 11:57
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun uzun yıllardır beraber olduğu Georgina Rodriguez ile evlendiği iddia edildi. Cristiano Ronaldo'nun verdiği röportajda Georgina Rodriguez’den ‘Eşim’ diye bahsetmesi iddiaları güçlendirdi.
Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez 2017 yılından beri birlikte. 39 yaşındaki Portekizli futbolcu bir fitness markası için hazırladığı yeni videoda 30 yaşındaki İspanyol sevgilisi Rodriguez'den "Eşim" diye bahsetti.
RONALDO İLE GEORGINA RODRIGUEZ EVLENDİ Mİ?
Videoda, spor salonunu gezerken görülen Ronaldo, "Kulüpte antrenman yapmadığım zamanlarda eşimle evde çalışmayı seviyorum. Ben onu zorlayabilirim, o da beni zorlayabilir" dedi.
People dergisi, Ronaldo'nun temsilcisine ünlü futbolcunun evlenip evlenmediğini sorduğunda temsilci, "Şu anda Cristiano'nun Georgina ile evli olup olmadığına dair hiçbir bilgim yok" diye cevap vermesi kafaları karıştırdı.
Kaynak: tgrthaber.com