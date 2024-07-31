Cristiano Ronaldo ağzından kaçırdı! Georgina Rodriguez ile 'evlendi' iddiaları yeniden ortaya çıktı

31 Temmuz 2024 11:56 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 11:57

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez 2017 yılından beri birlikte. 39 yaşındaki Portekizli futbolcu bir fitness markası için hazırladığı yeni videoda 30 yaşındaki İspanyol sevgilisi Rodriguez'den "Eşim" diye bahsetti.

RONALDO İLE GEORGINA RODRIGUEZ EVLENDİ Mİ?