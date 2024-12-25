Cristiano Ronaldo sınırları zorladı! Eksi 20 derecede havuza girdi

25 Aralık 2024 16:24 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 16:24

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ve 5 çocuğuyla birlikte Laponya'da kar tatiline çıktı. eksi 20 derecelik havada, eksi 2 derece ısıdaki havuza girme anlarını sosyal medyada paylaştı

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Finlandiya​'nın Laponya bölgesinde kayak​ tatiline çıkan futbolcu sınırları zorladı. 39 yaşındaki Ronaldo, yaptığı idmanlarla da adından söz ettiriyor. Yılbaşı nedeniyle ailesiyle birlikte tatile çıkan Ronaldo, eksi 20 derecede havuza girdi.

CRISTIANO RONALDO​ SINIRLARINI ZORLADI

39 yaşındaki Portekizli futbolcu, Finlandiya'nın Laponya bölgesinde hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte Noel tatiline çıktı.

Tatil sırasında buzlu havada havuza giren Cristiano Ronaldo, o anları; "Sadece biraz soğuk" mesajıyla sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada 645 milyon takipçiye sahip Cristiano Ronaldo, yayınladığı videoyla eksi 20 derecelik havuza girdi. O anların videosunu da yayınlayan Ronaldo'ya yorum yağdı.