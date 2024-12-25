Cristiano Ronaldo sınırları zorladı! Eksi 20 derecede havuza girdi
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ve 5 çocuğuyla birlikte Laponya'da kar tatiline çıktı. eksi 20 derecelik havada, eksi 2 derece ısıdaki havuza girme anlarını sosyal medyada paylaştı
Finlandiya'nın Laponya bölgesinde kayak tatiline çıkan futbolcu sınırları zorladı. 39 yaşındaki Ronaldo, yaptığı idmanlarla da adından söz ettiriyor. Yılbaşı nedeniyle ailesiyle birlikte tatile çıkan Ronaldo, eksi 20 derecede havuza girdi.
CRISTIANO RONALDO SINIRLARINI ZORLADI
39 yaşındaki Portekizli futbolcu, Finlandiya'nın Laponya bölgesinde hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte Noel tatiline çıktı.
Tatil sırasında buzlu havada havuza giren Cristiano Ronaldo, o anları; "Sadece biraz soğuk" mesajıyla sosyal medyada paylaştı.
Sosyal medyada 645 milyon takipçiye sahip Cristiano Ronaldo, yayınladığı videoyla eksi 20 derecelik havuza girdi. O anların videosunu da yayınlayan Ronaldo'ya yorum yağdı.