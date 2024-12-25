Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Cristiano Ronaldo sınırları zorladı! Eksi 20 derecede havuza girdi

Cristiano Ronaldo sınırları zorladı! Eksi 20 derecede havuza girdi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
25 Aralık 2024 16:24 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 16:24
Cristiano Ronaldo sınırları zorladı! Eksi 20 derecede havuza girdi

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ve 5 çocuğuyla birlikte Laponya'da kar tatiline çıktı. eksi 20 derecelik havada, eksi 2 derece ısıdaki havuza girme anlarını sosyal medyada paylaştı

Finlandiya​'nın Laponya bölgesinde kayak​ tatiline çıkan futbolcu sınırları zorladı. 39 yaşındaki Ronaldo, yaptığı idmanlarla da adından söz ettiriyor. Yılbaşı nedeniyle ailesiyle birlikte tatile çıkan Ronaldo, eksi 20 derecede havuza girdi. 

CRISTIANO RONALDO​ SINIRLARINI ZORLADI 

39 yaşındaki Portekizli futbolcu, Finlandiya'nın Laponya bölgesinde hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte Noel tatiline çıktı.

Tatil sırasında buzlu havada havuza giren Cristiano Ronaldo, o anları; "Sadece biraz soğuk" mesajıyla sosyal medyada paylaştı.

Cristiano Ronaldo sınırları zorladı! Eksi 20 derecede havuza girdi - 1. Resim

Sosyal medyada 645 milyon takipçiye sahip Cristiano Ronaldo, yayınladığı videoyla eksi 20 derecelik havuza girdi. O anların videosunu  da yayınlayan Ronaldo'ya yorum yağdı. 

Cristiano Ronaldo sınırları zorladı! Eksi 20 derecede havuza girdi - 2. Resim

Cristiano Ronaldo sınırları zorladı! Eksi 20 derecede havuza girdi - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
cristiano ronaldoFinlandiyakayak

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...