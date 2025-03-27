Cristiano Ronaldo, Türk tenisçi Seven Oral ile aşk mı yaşıyor? Sosyal medya çalkalanıyor

Sosyal medyada dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile Türk tenisçi Seven Oral'ın aşk yaşadığını iddia etti. Sosyal medyada "Seven ve Ronaldo 2016'dan beri flörtleşiyorlar" ded ve iddiaları destekler nitelikte olan mesajları paylaştı.

Dünyaca ünlü futbolcunun Türk tenisçi Seven Ora ile aşk yaşadığı iddia edildi. Türkiye'de ve dünyada geniş yankı uyandıran olayla ilgili iki isimden de açıklama gelmedi.

RONALDO TÜRK TENİSÇİYLE AŞK MI YAŞIYOR?

Sosyal medyada bir hesap Dubai'de buluştuğu arkadaşı Seven Oral'ı "Milli yengemiz" olarak etiketlediği videosunda, "Seven ve Ronaldo 2016'dan beri flörtleşiyorlar. İleri seviyede bir iletişimleri varmış" diyerek ikili arasındaki mesajlaşmaları da gösterdi.

Sosyal medya hesabı ayrıca Ronaldo'nun Arabistan'daki idmanını izledikleri anları paylaştı. Söz konusu olayların ardından gözler Portekizli futbolcunun yapacağı açıklamalara çevrildi. Öte yandan Ronaldo, 2016 yılından bu yana Georgina Rodriguez ile aşk yaşıyor.