Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Gemma Atkinson'dan itiraf: Kötü şeyler söylemem için para teklif edildi

Cristiano Ronaldo, kariyerinde 962 gole ulaşarak bir kez daha adını zirveye yazdırdı. 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, hem kariyeri hem de özel hayatıyla her gün haberlere konu olmaya devam ediyor. Son olarak Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Gemma Atkinson itirafıyla şaşırttı.

RONALDO'NUN ESKİ SEVGİLİSİNİN İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Gemma Atkinson: "Ayrıldığımızda, onun hakkında kötü şeyler söylemem için bana çok para teklif edildi, ama reddettim çünkü onun hakkında söyleyecek olumsuz hiçbir şeyim yoktu." sözleriyle ünlü futbolcunun hayranlarını şaşırttı.

RONALDO'DAN BAŞARI ÜSTÜNE BAŞARI

Futbol hayatına Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Nassr formasıyla devam eden Cristiano Ronaldo 1000'ler kulübüne girmeye hazırlanıyor. Yıldız oyuncu bu hafta attığı golle kendi adına 962 gol atma başarısı gösterirken, 38 gol için büyük bir hırsla çalışmalarına devam ediyor.

RONALDO İLE GEORGINA RODRIGUEZ EVLENİYOR, EVLİLİK SÖZLEŞMESİ "PES" DEDİRTTİ

Ronaldo 100 yıldır beraber olduğu Rodriguez ile evlilik kararı aldı. İkili arasında imzalanan evlilik sözleşmesi ise hayrete düşürdü. Rodriguez ayrılık durumunda ömür boyu aylık 114 bin dolar gelir elde edecek ve Madrid’deki 5,6 milyon dolar değerindeki La Finca’daki malikanesi de Georgina’nın mülkiyetine geçecek. Evlilik sözleşmesi, Ronaldo’nun devasa mal varlığını korurken Georgina ve çocukların da ekonomik güvenliğini garanti ediyor. Evlilik sözleşmesinin detayında;

-Aylık 121 bin dolar ödenek

-5,6 milyon dolarlık gayrimenkul

-Ömür boyu emeklilik

- 110.000 ABD Doları/Aylık-Çocuk desteği

- 500.000 ABD Doları/Ay-Yaşam tarzı bakım

- Yılda 2 milyon dolar

-2 lüks araba-Yılda iki kez tatil

-Ayrılık durumunda 50 milyon dolar tazminat var.