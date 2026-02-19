Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Gemma Atkinson'dan itiraf: Kötü şeyler söylemem için para teklif edildi

Futbol dünyasının efsanelerinden biri olan Cristiano Ronaldo, yıllardır sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Georgina Rodriguez ile yaşadığı ilişkiyle çok konuşulan Cristiano Ronaldo hakkında konuşan eski sevgilisi Gemma Atkinson "Onun hakkında kötü şeyler söylemem için bana çok para teklif edildi" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Gemma Atkinson'dan itiraf: Kötü şeyler söylemem için para teklif edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 10:25

, kariyerinde 962 gole ulaşarak bir kez daha adını zirveye yazdırdı. 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, hem kariyeri hem de özel hayatıyla her gün haberlere konu olmaya devam ediyor. Son olarak Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Gemma Atkinson itirafıyla şaşırttı.

RONALDO'NUN ESKİ SEVGİLİSİNİN İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Gemma Atkinson: "Ayrıldığımızda, onun hakkında kötü şeyler söylemem için bana çok para teklif edildi, ama reddettim çünkü onun hakkında söyleyecek olumsuz hiçbir şeyim yoktu." sözleriyle ünlü futbolcunun hayranlarını şaşırttı.

Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Gemma Atkinson'dan itiraf: Kötü şeyler söylemem için para teklif edildi

RONALDO'DAN BAŞARI ÜSTÜNE BAŞARI

hayatına Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Nassr formasıyla devam eden Cristiano Ronaldo 1000'ler kulübüne girmeye hazırlanıyor. Yıldız oyuncu bu hafta attığı golle kendi adına 962 gol atma başarısı gösterirken, 38 gol için büyük bir hırsla çalışmalarına devam ediyor.

Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Gemma Atkinson'dan itiraf: Kötü şeyler söylemem için para teklif edildi

RONALDO İLE GEORGINA RODRIGUEZ EVLENİYOR, EVLİLİK SÖZLEŞMESİ "PES" DEDİRTTİ

Ronaldo 100 yıldır beraber olduğu Rodriguez ile evlilik kararı aldı. İkili arasında imzalanan evlilik sözleşmesi ise hayrete düşürdü. Rodriguez ayrılık durumunda ömür boyu aylık 114 bin dolar gelir elde edecek ve Madrid’deki 5,6 milyon dolar değerindeki La Finca’daki malikanesi de Georgina’nın mülkiyetine geçecek. Evlilik sözleşmesi, Ronaldo’nun devasa mal varlığını korurken Georgina ve çocukların da ekonomik güvenliğini garanti ediyor. Evlilik sözleşmesinin detayında;

-Aylık 121 bin dolar ödenek

-5,6 milyon dolarlık gayrimenkul

-Ömür boyu emeklilik

- 110.000 ABD Doları/Aylık-Çocuk desteği

- 500.000 ABD Doları/Ay-Yaşam tarzı bakım

- Yılda 2 milyon dolar

-2 lüks araba-Yılda iki kez tatil

-Ayrılık durumunda 50 milyon dolar tazminat var.

Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Gemma Atkinson'dan itiraf: Kötü şeyler söylemem için para teklif edildi
ETİKETLER
#Futbol
#cristiano ronaldo
#Georgina Rodriguez
#Gemma Atkinson
#Evlilik Sözleşmesi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.