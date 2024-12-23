Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodríguez çantaları servet değerinde! Özel

23 Aralık 2024 14:26 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 14:26

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodríguez, çanta koleksiyonun olduğu odayı paylaştı. Lüks yaşantısıyla dikkat çeken Georgina Rodríguez'in çantalarının değerinin 50 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Suudi Arabistan​'ın Al-Nassr​ takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano'nun en az kendisi kadar meşhur sevgilisi Georgina Rodríguez, çanta koleksiyonuyla yine gündem oldu. Çantaları için özel bir oda yaptıran Georgina Rodríguez'in pozlarına da beğeni

GEORGINA RODRIGUEZ'İN ÇANTALARI SERVET DEĞERİNDE

Dünyanın en çok para kazanan futbolcusu olan Cristiano Ronaldo​'nun Al Nassr'dan 2.5 yılda 700 milyon Euro yani yaklaşık 19 milyar 875 milyon TL kazandığı ortaya çıktı.

Cristiano Ronaldo'nun kızlarının annesi Georgina Rodríguez, özel jet, yat, ultra lüks tatilleriyle sürdüğü lüks yaşamı sosyal medya hesabından paylaşıyor. Georgina Rodríguez'in doğal olarak kıyafetleri, ziynet eşyaları, aksesuarları ise servet değerinde

Georgina Rodríguez, 64 milyonluk sosyal medya hesabından çanta odasını paylaştı. Ronaldo ile beraber Arabistan'da yaşayan Georgina Rodríguez'ın 20 çantasının fiyatının 50 milyon lira olduğu iddia edildi.