Çukur’un Murtaza’sı Ferit Kaya Diyarbakır’da evlendi! Barış Arduç halay başı oldu

16 Eylül 2024 09:59 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 10:59

Son olarak Çukur dizisinde oynadığı Murtaza rolüyle beğeni toplayan Ferit Kaya, memleketi Diyarbakır’da Yasemin Ceren ile evlendi. Geleneksel düğünde paralar havada uçuşurken, Barış Arduç ise halay başı oldu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Çukur, Kuzgun ve Bir Deli Rüzgar gibi yapımlarda rol alan oyuncu Ferit Kaya memleketi Diyarbakır’da evlendi. Yasemin Ceren ile evlenen Ferit Kaya’yı oyuncu arkadaşları da yalnız bırakmadı. Pistten inmeyen Ferit Kaya’ya Barış Arduç​ eşlik etti.

FERİT KAYA DİYARBAKIR​'DA EVLENDİ, PARALAR HAVADA UÇUŞTU

Diyarbakır'da bir otelde gerçekleşen düğüne ünlü isimler katıldı. Erkan Avcı ve Taner Ölmez nikah şahidi olurken, Ece Dizdar, Mehmet Özgür ve Barış Arduç da düğüne katılan isimler arasında yer aldı. Gelin Yasemin Ceren 3 gelinlik giyerken, düğünde paralar ise havada uçuştu.

BARIŞ ARDUÇ HALAY BAŞI OLDU

Ferit Kaya, düğün boyunca sahneden inmezken, ona Barış Arduç eşlik etti. Halay başı Barış Arduç, gelen konuklarla yakında ilgilendi. Kimsenin fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Barış Arduç, mütevazi tavırlarıyla beğeni topladı.