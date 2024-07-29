Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kenan Işık için başsağlığı mesajı

29 Temmuz 2024 14:22 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 14:25

Dadı ve Kim Milyoner Olmak İster ile hafızalara kazınan Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti. Sauna sonrası fenalaşarak baygınlık geçiren ve kafasını çarpan Kenan Işık, 10 yıldır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Kenan Işık ünlü isimler taziye mesajı yayınlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da başsağlığı mesajı yayınladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KENAN IŞIK İÇİN TAZİYE MESAJI

Taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.